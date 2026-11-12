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Para el director de Take-Two, Strauss Zelnick, Zelda: Ocarina of Time es estupendo y Nintendo debería sentirse muy orgullosa por el remake

¿Leonida o Hyrule? Ambos están bien.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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A la par de los más de 5 millones de copias vendidas de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch 2 a solo unos días de lanzamiento, el director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, dio su opinión a Gamesbeat sobre la puntuación que goza el nuevo Ocarina of Time en Metacritic (96). Por motivos de comparación, el juego original de Nintendo 64 permanece con un 99, aunque se cuestiona la forma de calificación en 1998, donde la plataforma no era un estándar como lo es ahora.

Para Zelnick, la puntuación del juego es estupenda y señala que Nintendo debería sentirse muy orgullosa de este título.

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«En el sector del entretenimiento, compites contra todo y contra nada. Contra todo, porque los consumidores disponen de muchísimas formas de emplear su tiempo; y contra nada, porque si no hay nada bueno disponible, la gente no tiene por qué consumir nada. Es como la comida: aunque la comida sea mala, uno sigue teniendo hambre. Pero, en el caso del entretenimiento, no es algo indispensable, sino algo que uno desea tener. Por tanto, nuestro trabajo consiste en crear el mejor entretenimiento del mundo. Si lo logramos, el público responderá».

Para el CEO de la casa matriz de Rockstar Games, que lanza el muy expectante GTA 6 en solo unos días –después de más de 13 años desde la última entrega original de la serie–, no existe una competencia directa entre ambos juegos, pues ya bastante difícil es que los consumidores elijan un juego en el cual invertir su tiempo libre, cuando no es obligatorio y existen otros factores como series o películas en el mundo del entretenimiento.

Si bien el ‘remake’ de The Legend of Zelda: Ocarina of Time volvió a funcionar para Nintendo, como se deja ver en ventas y puntaje, GTA 6 ha sido calificado como el lanzamiento más esperado de las últimas generaciones. Las reservas superaron todas las expectativas para Take-Two y la falta de disco para PS5 y Xbox Series X/S no parece mermar el interés general por el mismo.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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