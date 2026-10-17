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Para el presidente de Konami, la IA no supone un gran cambio y se necesitan a los seres humanos como creadores fundamentales de videojuegos

El señor oscuro de la IA.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Konami, reconocida compañía detrás de las sagas Metal Gear, Castlevania y Silent Hill, publicó recientemente su Informe integrado correspondiente al ejercicio fiscal finalizado en marzo del 2026. Hideki Hayakawa, presidente de Konami Digital Entertainment, analiza en este documento la rápida evolución de la inteligencia artificial generativa —amada por el creador de Dragon Quest— y su posible impacto en la industria.

Aunque existe un consenso general sobre cómo la IA generativa reducirá considerablemente las barreras de entrada al desarrollo de videojuegos, Hayakawa considera que esto no supondrá un cambio sustancial en el entorno del mercado. Según explica, esto se debe a que las barreras de entrada ya se habían reducido gracias a los avances en los motores de juego (‘engine’) y a la proliferación de contenido generado por los usuarios.

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Incluso si el uso de la IA conlleva mejoras en la eficiencia de la producción, sigo creyendo que los factores más importantes a la hora de crear videojuegos entretenidos e innovadores son las personas y los creadores», afirma Hayakawa.

Los videojuegos suelen desarrollarse en equipos grandes para los de alto presupuesto y otros más pequeños en el caso de los independientes, donde creadores con perfiles diversos intercambian sus ideas. Hayakawa señala que es precisamente la combinación de estas ideas lo que abre la puerta a la creación de nuevas formas de jugabilidad.

«Ese tipo de reacción química no es algo que pueda sustituirse fácilmente».

Por otro lado, Hayakawa considera que los avances tecnológicos –que históricamente han influido en la forma en que se desarrollan los juegos– representan una oportunidad importante para crear nuevas experiencias.

«Ante innovaciones tecnológicas disruptivas, Konami ofrece un apoyo estructurado para que los creadores puedan familiarizarse con estas nuevas tecnologías, evaluar adecuadamente los riesgos que conllevan e integrarlas de forma segura en el desarrollo de videojuegos».

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Vía: Automaton

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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