Para Katsuhiro Harada, exdirector de Tekken, Xbox Series S no debería existir porque significa trabajar extra para un sistema menos competente

Katsuhiro Harada, quien dejó la dirección de la saga Tekken en 2025 para liderar VS Studio de SNK, criticó la consola Xbox Series S durante la Console Game Developers Conference en Seúl, Corea del Sur. En un momento de la conversación el tema giró en torno a las ventajas y los desafíos de desarrollar para consolas frente a PC. Para Harada, en el caso de los juegos de pelea, las consolas ofrecen una ventaja enorme respecto a los PC, como para gestionar torneos con especificaciones equitativas. Sin embargo, Harada mencionó a Xbox Series S y bromeó diciendo que ojalá no existiera.

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«Hay algo que quiero decir ahora que tengo la palabra. Ya que hoy nos acompaña un alto cargo de Xbox, diré que ojalá no se hubiera lanzado un hardware como Xbox Series S», añadió entre risas.

«La escasez de memoria es un problema, pero lo más complicado es que se trata de un dispositivo muy similar a Series X, aunque con un rendimiento notablemente inferior. Cuando se realiza un ‘port’ para Switch 2, los desarrolladores pueden plantearse que es un dispositivo específico para los fans de Nintendo. Pero con Xbox, tras haber ofrecido el mejor resultado posible, da la sensación que tienes que realizar un esfuerzo extra por culpa de un ‘hermano menor’ algo más débil», continuó Harada.

Otro problema para el desarrollador es que, debido a su costo, en mercados como Estados Unidos hay más usuarios de Series S que de Series X. Pero los usuarios de Series S dirigen sus quejas sobre las texturas a los desarrolladores, alegando falta de optimización, en lugar de a Microsoft.

Para Pawel Sasko, director asociado en CD Projekt Red, «Los jugadores no comprenden del todo el contexto técnico que explica por qué aparecen menos personajes en pantalla o por qué se reduce la calidad visual. No obstante, realizar una optimización exhaustiva para plataformas de menor potencia conlleva, sin duda, a que el juego funcione notablemente mejor en todos los sistemas, incluidos PS5, los PC de gama alta y dispositivos portables como Steam Deck o Rog Ally».

A lo que Harada interrumpió para que el ejecutivo de Xbox entre el público, no pensase que estaban elogiando a Series S.

«El director Paweł ha presentado Series S de una forma tan elegante que el representante de Microsoft que está entre el público no para de asentir. Me temo que, al sentirse respaldados, terminen lanzando un sucesor –quizás una ‘Helix S’– para la próxima generación de Xbox».

Ese sería el verdadero terror para Katsuhiro Harada.

Vía: VGC