Para Sega fue una enorme sorpresa el éxito de Nintendo Switch

Es bien conocida la rivalidad que tuvieron Sega y Nintendo durante los noventa, una que acabó prematuramente cuando cesó la producción de la última consola casera de la primera compañía, Dreamcast. Posteriormente, Sega continuó publicando sus juegos en sistemas colegas como los de Sony, Xbox y la propia Nintendo. Shuji Utsumi, director ejecutivo de Sega América y Sega Europa, además de director de operaciones y presidente de Sega Corporation, comentó sobre el éxito de Nintendo Switch que lo tomó por sorpresa.

En 2017, Nintendo tenía mucho que superar. Había muchas dudas en torno a la consola después del rotundo fracaso de Wii U. El apoyo de terceros fue inicialmente lento y muchos esperaban a ver cómo se desarrollaba la situación o si se repetía lo de la predecesora. En una nueva entrevista a The Game Business, Utsumi declaró lo siguiente:

“Desde que formé parte del equipo de lanzamiento de PlayStation, he sentido un gran apego por el negocio de las consolas. Y Nintendo ha desempeñado un papel increíble… ¡Dios mío, hicieron una gran contribución en este ámbito! No esperaba que la Switch 1 tuviera tanto éxito. Nadie lo esperaba.»

De hecho, Sega no era la única compañía que tenía dudas sobre la consola híbrida Nintendo Switch hace muchos años. Incluso el director ejecutivo de The Pokémon Company le dijo a Nintendo que creía que la consola no sería un éxito. Sin embargo, al final, se ha convertido en una de las plataformas más exitosas de la Gran N de todos los tiempos, con 152.12 millones de unidades vendidas hasta el último reporte fiscal y a poco de alcanzar a Nintendo DS y sus 154.02 millones de unidades.