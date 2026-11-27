Square Enix presentó sus últimos resultados financieros, ante los cuales la compañía señaló a Nintendo Switch 2 como uno de los principales responsables de su crecimiento. El aumento de ventas tanto de títulos nuevos como de su catálogo existente, impulsó considerablemente tanto las ventas netas como los beneficios operativos en el segmento de juegos en alta definición (HD). Las ventas netas alcanzaron los 35.600 millones de yenes, mientras que los beneficios operativos ascendieron a 13.000 millones de yenes.

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«Entre nuestros nuevos lanzamientos, además de The Adventure of Elliot: The Millennium Tales (lanzado en junio), Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon – Classic HD (lanzado en septiembre) obtuvo mejores resultados de los previstos. Asimismo, iniciativas como el soporte para nuevo hardware —incluida Nintendo Switch 2— y el impulso a las ventas de títulos de nuestro catálogo han contribuido a estos resultados. Para la segunda mitad del ejercicio, además de Final Fantasy Resonance (lanzado el 22 de octubre), tenemos previsto publicar Dragon Quest Monsters: The Withered World en diciembre y Romancing SaGa 3: Destinies United en febrero del 2027. Todos ellos son títulos nuevos, incluyendo remakes».

Actualmente, prácticamente todos los lanzamientos de Square Enix llegan a Nintendo Switch 2, además de anteriores como Final Fantasy VII Remake y Rebirth. Esto incluye Final Fantasy VII Revelation, que se distribuirá simultáneamente en esta consola y en el resto de plataformas actuales el 8 de abril del 2027.