Para Take-Two no hay forma de que un GTA con elementos en IA sea una buena idea

Jamás verás un GTIA.

Por Cesar Nuñez
El director ejecutivo de Take-Two –casa matriz de Rockstar Games–, Strauss Zelnick, afirma que el impacto de la inteligencia artificial o IA en el desarrollo de juegos como Grand Theft Auto o GTA sigue siendo limitado, ya que estos modelos carecen inherentemente de creatividad. Durante su intervención en la Cumbre del Consejo Ejecutivo de Tecnología de CNBC, se le preguntó sobre el impacto de la IA en el desarrollo de videojuegos y si existían indicios de que pudiera ayudar a acelerar la producción.

La compañía también es responsable de franquicias como Borderlands, NBA 2K y BioShock. Si bien Zelnick no es un escéptico, cree que el impacto de la IA en la producción sigue siendo limitado. Una de las razones más claras es la propiedad intelectual. Añadió que un obstáculo mayor es que la IA es inherentemente retrospectiva, ya que depende de grandes conjuntos de datos con información antigua. La inteligencia artificial no es capaz de crear.

GTA iA
Ni la naturaleza en GTA 6 tiene espacio para la IA.

«Supongamos que no existieran restricciones [para la IA]. ¿Podríamos pulsar un botón mañana y crear un equivalente a Grand Theft Auto, con su plan de ‘marketing’, y listo?», cuestionó el CEO.

Sobra decir que el resultado sería hipotéticamente terrible.

La IA es muy buena para todo lo que implique procesamiento de datos retrospectivos y modelos de lenguaje complejos, y esto se aplica a muchas de las cosas que hacemos en Take-Two. Todo lo que no esté vinculado a esto será realmente malo… Por definición, no puede existir creatividad en ningún modelo de IA, porque se basa en datos».

Zelnick afirmó que Take-Two busca crear franquicias que perduren, la más destacada de las cuales es Grand Theft Auto, cuya esperada entrega GTA 6 sale el 26 de mayo del 2026.

