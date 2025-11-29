Para Ubisoft, las microtransacciones son realmente buenas, así que todos los demás estamos equivocados

Todos tenemos muy claro que las microtransacciones son uno de los peores aspectos de los videojuegos modernos. Son la base de los juegos como servicio e inherentemente la causa de los problemas con el género. También son la forma práctica de acumular millones en ganancias y por supuesto que resultan algo astronómicamente positivo, para compañías como Ubisoft. No, los videojuegos no son hechos por caridad, pero algunas compañías los exprimen más de lo normal que otras.

Assassin’s Creed: Shadows acaba de recibir su primer lote de contenido relacionado con una nueva misión, que se vincula con la historia principal del juego. Este contenido es gratuito y la razón por la que Ubisoft justifica la existencia de las microtransacciones, ya que según ellos facilitan estas expansiones.

Las ganancias poslanzamiento, que se obtienen vía microtransacciones, parecen ser fundamentales para la creación de estas actualizaciones y expansiones gratuitas, además de mantener los juegos vivos por más tiempo de lo habitual. «Las microtransacciones, a pesar de todas las críticas que reciben, nos permiten hacer lo de Isu, las misiones, las actualizaciones de parkour, todo», declaró Simon Lemay-Comtois, director asociado del juego, vía IGN.

Y aún así, empresas con presupuestos tan descomunales no pueden salir diciendo que si no fuera por el dinero de las microtransacciones, no ofrecerían contenido adicional. ¿Acaso todos los jugadores del planeta estamos equivocados al pagar un precio completo por un juego y esperar que incluya todo en el mismo paquete?

Una cosa muy diferente son las expansiones pagas, que usualmente ofrecen contenido mucho más amplio que una misión o ‘skin’. No creemos que normalizar pagos extras a un estándar de 70 dólares estadounidenses por un juego para consolas actuales, sea sano para el bolsillo de los consumidores, incluso si para Ubisoft es una bendición.