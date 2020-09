Paradise Killer – Reseña

Los videojuegos de detectives pueden ser bastante decepcionantes. Nos prometen que nos va a hacer sentir como un verdadero “Sherlock”, sacando deducciones que nos lleven a resolver un delito. Sin embargo, muchos de ellos nos llevan de la mano a través de las pistas, interrogatorios y conclusiones para que no tengamos que pensar mucho.

Afortunadamente, algunos han logrado crear mecánicas que nos ponen a ejercitar nuestra lógica, capacidad de observación y análisis. Uno de ellos es el excelente Return of the Obra Dinn. Ahora llega el impresionante Paradise Killer a hacerle compañía.

Este juego independiente es la opera prima del estudio británico Kaizen Gameworks. El objetivo de sus creadores es dar absoluta libertad a los jugadores para resolver el misterio de la forma y en el orden que ellos quieran. ¿Lo lograron? Eso es lo que vamos a descubrir en esta reseña de Paradise Killer.

¡Una masacre ha ocurrido en el paraíso! La isla 24 debía ser perfecta. Las 23 anteriores iteraciones habían sido corrompidas por demonios y esta no fue la excepción. Cuando los preparativos para rehacer este mundo estaban listos, algo horrible ocurrió. El Concilio fue asesinado. La única persona que puede descubrir quién lo hizo es Lady Love Dies, que es invocada después de tres millones de años de exilio para que revele quién asesinó el paraíso.

Esa no es una trama común y corriente. Este es un juego que nos habla de brutales dioses cósmicos que exigen adoración y genocidio aún después de su muerte, de guerras milenarias, demonios que se abren paso a través de canales psíquicos, sindicatos de inmortales y complejas conspiraciones. Todo bajo una estética inspirada en la música vaporwave.

Aunque su mitología y extraña lógica pueden parecer abrumadoras, su intrigante mundo nos atrapa desde el primer momento y no nos suelta hasta que resolvemos el misterio. Paradise Killer nos deleita con un paraíso tropical que parece normal hasta que nos topamos con arquitectura dantesca y estatuas de horrores lovecraftianos, que conviven con edificios de apartamentos brutalistas y tiendas de dulces. Todo parece sacado de una portada de la más atrevida compilación vaporwave.

Irónicamente, la banda sonora tiene muy poco vaporwave. La música de Paradise Killer está formada de melodías city pop, synth, jazz y mucho funk. Es absolutamente maravillosa. Las composiciones de Barry “Epoch” Topping reflejan muy bien el atrevido ambiente del juego. Vale la pena escucharla incluso cuando no estamos jugando.

Paradise Killer Original Soundtrack by Barry «Epoch» Topping

¿Cómo funciona esta combinación de estilos y géneros? Tan pronto nos ponen nuestra misión, quedamos libres para explorar la isla en la forma en que queramos. Vemos dónde están los sospechosos y la escena del crimen, pero podemos visitarlos en cualquier orden.

También podemos ir a los diversos parajes del lugar —como una bella playa, la zona residencial, un ominoso templo de sacrificios humanos y una zona sellada por actividad demoníaca— para buscar pistas y objetos coleccionables que nos hagan más fácil la tarea. Es verdad que algunas localizaciones nos están vetadas en un comienzo, pero nada nos impide buscar de inmediato las llaves para acceder a ellas.

Cuando obtenemos un testimonio o encontramos una pista, esta es registrada de modo que podemos revisarla cuando queramos. El menú, que también comparte la embrujante estética del resto del juego, las relaciona con alguno de los sospechosos y los varios crímenes que tenemos que resolver (hay otros delitos menores y posiblemente relacionados de los que nos tenemos que encargar).

La trama puede ser enrevesada, pero siempre tenemos a la mano la información que necesitamos. Esa es toda la ayuda que recibimos. Todo el trabajo de deducción y análisis lógico nos corresponde a nosotros. Los sospechosos pueden pueden mentir en sus testimonios y rechazar la evidencia. Creerles o no, depende del jugador.

Esa libertad absoluta para explorar, investigar y deducir también se aplica al final de Paradise Killer. Podemos llevar a los sospechosos a juicio en el momento que queramos, incluso pocos minutos después de comenzar a jugar. Nosotros somos los que decidimos cuándo estamos satisfechos con la investigación y cuándo hacer una acusación ante el juez.

¿Estamos equivocados? El juego no nos lo dice. Debemos confiar en nuestras capacidades como detectives y estar seguros de lo que hacemos. De hecho, podemos manipular las cosas durante el juicio para hacer caer a aquellos que no nos agradan y proteger a nuestros amigos aunque tengan una coartada débil.

La trama también se muestra interesada en criticar el sistema de clases de la isla. El Concilio y el Sindicato han formado una élite gobernante en la que los “ciudadanos” no son vistos como más que corderos para sacrificar a sus aberrantes dioses. Sin embargo, la crítica que hace resulta un poco vacía, pues ningún personaje hace nada para acabar con este sistema opresor.

No es extraño, con una sola excepción, todos los protagonistas son seres inmortales que se benefician del ‘status quo’. Lo mal que funciona su sociedad no parece ser para ellos más que material para una conversación casual.

La isla está llena de secretos. No solo los que tienen los sospechosos, sino objetos coleccionables y mejoras que nos dan nuevas habilidades, como un doble salto. Los ‘Cristales de Sangre’ son la moneda del lugar y podemos usarlos para pagar por las mejoras o comprar ‘secretos’ a un traficante de información. También sirven para convertir los puntos de guardado en puntos de viaje rápido.

Eso sí, recorrer la isla ‘a pie’ para conocer todos sus rincones y misterios es una delicia por derecho propio. Parece enorme al comienzo, pero su tamaño resulta más que adecuado para que no aburra explorarla. Incluso podemos descubrir personajes ‘secretos’ que saben mucho sobre el asesinato del Concilio.

Hablando de los personajes, ellos son otros de los puntos fuertes de este título. Cada uno derrocha personalidad y sus diseños son tan extravagantes como sus nombres: Crimson Acid, Doctor Doom Jazz, Witness to the End, One Last Kiss, etc. Es imposible no desarrollar fuertes sentimientos hacia ellos, ya sea amor o desprecio.

Es una lástima que no sean más que ‘recortes’ bidimensionales que contrastan fuertemente con el mundo tridimensional. Cuando encontramos cadáveres, el personaje parece “dibujado” en el piso, creando un efecto un poco vergonzoso.

Otro aspecto negativo está en los elementos plataformeros. Son pocos los juegos en primera persona que pueden hacer que los saltos se sientan precisos y este no es uno de ellos. Aunque habilidades como el doble salto y el ‘dash’ aéreo nos permiten alcanzar zonas aparentemente inaccesibles, muchas veces nos movemos a ciegas, esperando caer en el lugar correcto.

Este par de inconvenientes no deben ser razón para alejarse de Paradise Killer. No van a encontrar otro mundo tan increíble como este en una aventura detectivesca que les ofrezca tanta libertad. El único problema verdadero que tiene es que no está disponible en español.

Paradise Killer 8.5/10 Nota Lo que nos gustó -Un estilo visual impresionante.

-Mitología única e intrigante.

-Excelente banda sonora.

-Total libertad de exploración.

-Confía en que el jugador pueda resolver el misterio por sí solo. Lo que no nos gustó -No está traducido al español.

-Los momentos de plataformas son imprecisos.

-Los personajes en 2D contrastan mal con el mundo tridimensional.

-Puzles repetitivos para abrir puertas. En resumen Hay juegos que ofrecen esta libertad de exploración, otros que tienen mecánicas detectivescas similares y algunos que ofrecen mundos igual de extraños. Sin embargo, Paradise Killer es el único que mezcla todo esto en un paquete casi perfecto. Es una combinación que no se parece a nada que haya salido antes. Ideal para aquellos que quieran poner en práctica sus habilidades deductivas y visitar un mundo interesante para recorrer a gusto. De verdad es una lástima que no esté en español y que sus elementos de plataformas no estén bien integrados en la jugabilidad.

Reseña hecha con una copia digital de Paradise Killer para Nintendo Switch brindada por Fellow Traveler.