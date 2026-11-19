Los veteranos de los juegos de la serie Grand Theft Auto seguramente recuerdan que en Vice City habían carteles promocionales de Fun World —una obvia parodia de Disney World— y muchos seguramente estaban emocionados por finalmente explorar este parque de diversiones en GTA 6 y descubrir en qué formas Rockstar Games se iba a burlar de Disney y sus personajes. Pero tristemente, Fun World no se encuentra en ninguna parte del juego.

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Los primeros comentarios de los jugadores decepcionados de no encontrar la parodia de Disney World en Grand Theft Auto VI se comenzaron a preguntar si los desarrolladores podrían haberse asustado de una posible demanda de Disney —una compañía que resulta infame por lo litigiosa que es— y prefirieron no alborotar el avispero, pero esa no necesariamente es la razón.

En una entrevista de la publicación Video Games Chronicles con Rob Nelson —codirector de Rockstar North y uno de los productores del juego— le preguntaron por esto. A continuación pueden leer nuestra traducción al español de lo que dijo:

¿La razón obvia? Es sobre si hay una justificación narrativa para pasar tiempo en un parque de diversiones completamente funcional. Teníamos que buscar la forma de que eso apoyara la historia y la sensación de estar en Leonida. Un parque como este hubiera representado una gran cantidad de trabajo y no teníamos una razón narrativa fuerte para enviar a los jugadores allí. Además, si fuera a tener atracciones completamente funcionales, es un verdadero teto. ¿Dónde paramos? ¿Cómo nos damos cuenta que ya tenemos lo sugiciente? Nos esforzamos mucho en los interiores de los edificios, pero entonces hay que llenarlos de cosas. Se tienen que sentir natural.

Refiríendose a esto y a la ausencia de otras actividades y minijuegos como dardos y bolos, Nelson dijo que incluso aunque todos creyeran que Rockstar Games tenía dinero y tiempo infinito para hacer el juego, en realidad no era así. A veces simplemente tenían que aceptar que no tenían los recursos para hacer todo lo que querían hacer al nivel de calidad al que querían hacerlo.

A pesar de esto, hay jugadores que creen que la razón es otra. Un parque de diversiones tendría que tener niños y tomando en cuenta los que podemos hacer en los Grand Theft Auto con los NPC, no sería nada apropiado el resultado.

Finalmente, aunque se lamente la ausencia de un parque de diversiones parodia de Disney en GTA 6, hay una absurda cantidad de actividades y distracciones en el juego. Hay tantas que no nos va a dar el tiempo de preguntarnos por lo que no hay.

Grand Theft Auto 6 saldrá para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento.