Videojuegos

Durante la última década, la popularidad de la franquicia ‘Soulsborne’ ha perdurado en la forma múltiples secuelas y decenas de títulos que beben de su fórmula. Algunos solo se limitan a modificar la ambientación. Al fin y al cabo, ¿para qué arreglar lo que no está roto? Sin embargo, otros toman los elementos más característicos del género y les dan una vuelta de tuerca. Un buen ejemplo de esto es la franquicia Nioh. Si bien mantiene sistemas innegablemente originados de la franquicia ‘Soulsborne’, los dos juegos de Team Ninja se distinguen por su enfoque en la acción gracias a mecánicas como el cambio de posturas y el Pulso de Ki.

Otro juego que cae en esta última categoría es Pascal’s Wager, un ‘Soulslike’ para dispositivos móviles desarrollado por TipsWorks y lanzado en 2020. A pesar de las limitaciones de ‘hardware’, el título es impresionante a nivel visual y demuestra lo fina que se está volviendo la línea entre las consolas de sobremesa y portátiles.

Ahora, tan solo un año después de su lanzamiento original, Pascal’s Wager llega a Steam con su edición definitiva. Desafortunadamente, incluso si el juego goza de varias novedades —tales como apariencias secundarias para los personajes, un nivel extra, un nuevo personaje y un modo ‘boss rush’— y una presentación gráfica mejorada, su llegada a PC está caracterizada por oportunidades desaprovechadas.

Tanto en materia visual como argumental, Pascal’s Wager bebe bastante de Bloodborne. Si bien sus personajes principales apuestan por una estética más ‘anime’ —no al extremo de Code Vein, cabe aclarar—, los escenarios y enemigos exudan un aire ‘lovecraftiano’. Algunos diseños están a la altura de lo visto en querido el juego de FromSoftware. La historia, enfocada en los desesperados intentos de la Iglesia de aferrarse al poder mientras la Niebla Oscura cubre al mundo y convierte a sus habitantes en monstruos (Sendril), mantiene esa atmósfera nihilista.

La trama de Pascal’s Wager sigue a Terrence, un Mensajero en búsqueda de su esposa que creía muerta. Antes un Caballero al servicio de la Iglesia, los trágicos eventos de su pasado lo llevaron a renunciar a su fe. En compañía de la joven Viola y otros tres aliados, los cuales son controlables, el protagonista sigue el rastro de su esposa mientras explora un mundo decadente y descubre un complot de la Iglesia.

Si bien esta premisa suena bien en concepto y los jugadores pueden explorar la mitología de este mundo a través de documentos repartidos a lo largo de los niveles, la ejecución de la historia deja mucho que desear. Dejando de lado la actuación de voz, que oscila entre tolerable y terrible, los diálogos resultan pretenciosos y algunas veces veces ni siquiera tienen sentido. Por ejemplo, hay escenas en las que el juego implica que Terrence y Viola se conocen desde hace tiempo y/o tienen una relación padre-hija. Sin embargo, hay otras en las que se sugiere a duras penas se conocen. Esta caracterización nula o inconsistente de personajes permea toda la historia.

En lo que respecta a jugabilidad, Pascal’s Wager: Definitive Edition se controla de forma similar a otros ‘Soulslike’. Todos los personajes cuentan con un ataque débil, uno fuerte, una acción evasiva, otra defensiva y la capacidad de utilizar objetos con diferentes efectos. A medida que derroten enemigos, obtendrán huesos de Sendril. Estos no solo sirven como moneda para comprar consumibles, sino que pueden utilizarse para subir de nivel los altares repartidos a lo largo de los niveles. Al hacer esto, se obtendrán puntos de habilidad que pueden invertirse en varias estadísticas. Adicionalmente, en una referencia directa a Bloodborne, los personajes perderán su cordura a medida que reciban daño de los Sendril y los derroten. Dependiendo del personaje en control, los efectos de la locura serán diferentes y lo obligarán a enfrentar poderosas ilusiones una vez llegue a su punto máximo.

Ahora, Pascal’s Wager: Definitive Edition se distingue de otros ‘Soulslike’ por su elenco de personajes jugables. En total son cinco —Terrence, Viola, Norwood, Benita y Jerrod— y pueden llevarse dos al campo de batalla. Si bien todos comparten varias mecánicas, cada uno goza de habilidades —algunas de las cuales deben desbloquearse— y sistemas únicos que incentivan un estilo de juego particular. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no sea posible hacer ‘builds’. Además de la inversión en diferentes estadísticas, los jugadores pueden elaborar Trofeos con materiales que encuentren en sus viajes. Estos accesorios ofrecen beneficios pasivos, los cuales pueden mejorarse e incluso modificarse por medio otros materiales.

Aunque en concepto todo lo mencionado pinta una excelente imagen, Pascal’s Wager: Definitive Edition se siente extremadamente primitivo en comparación con contemporáneos y clásicos del género. Esto se debe a que, si bien toma varios elementos de la franquicia ‘Soulsborne’, no comprende su filosofía de diseño. En los juegos de FromSoftware, la precisión y rapidez —ya sea a la hora de atacar, defenderse o esquivar— son clave. Aún más importante, debe haber consecuencias para los jugadores en caso de que ejecuten incorrectamente estas acciones.

Desgraciadamente, Pascal’s Wager: Definitive Edition es una antítesis a estas básicas.

Ya sea para atacar o defenderse, toda acción conlleva un retraso de 1 segundo. Esto hace que el combate se sienta tosco y lento. Aunque esto podría llevar a pensar que Pascal’s Wager: Definitive Edition es un juego difícil, así sea de forma injusta, tal no es el caso. Desde el principio de la aventura, Terrence y los demás personajes aguantan ataques enemigos como si tuvieran una ‘build’ de tanque. De esta forma, los jugadores pueden machacar el botón de ataque y drenar la vida del enemigo o su resistencia para hacerle una ejecución. No es hasta el penúltimo nivel que el posicionamiento de enemigos y su nivel de daño puede ocasionar serios problemas.

A pesar de lo anterior, la capacidad de llevar dos personajes a los niveles reduce enormemente el peligro de morir. Esto se debe a que no comparten recursos ni barras de vida y cordura. Cuando alguno de los dos muere, aún queda una «vida extra». Lo único que se debe hacer para revivir al compañero caído es descansar en un altar.

¿A qué se deben estas dos decisiones de diseño? Si bien no sabemos con certeza, parece una consecuencia directa de trasladar el juego para dispositivos móviles a PC sin mayores cambios. Mientras que estas fallas de diseño pueden resultar tolerables en dispositivos móviles con el fin de ofrecer una experiencia accesible, lo que funciona en celular no lo hará necesariamente en PC. Es una lástima. De haber conservado sus conceptos novedosos y recibido una revisión de mecánicas, Pascal’s Wager: Definitive Edition podría haber sido un ‘Soulslike’ imprescindible.

Pascal's Wager: Definitive Edition 6.6/10 Nota Lo que nos gustó - Un precio muy económico por todo el contenido que ofrece.

- Cinco personajes con estilos de combate muy diferentes.

- La mitología de Pascal's Wager resulta muy interesante...

Lo que no nos gustó - ...pero la historia, los personajes y sus diálogos son terribles.

- Se siente extremadamente arcaico y fácil en comparación con otros 'Soulslike'.

En resumen Como juego para dispositivos móviles, Pascal's Wager sigue siendo impresionante. Desafortunadamente, Definitive Edition desaprovecha la oportunidad para revisar y reinvertar un juego con mucho potencial. Si bien su volumen de contenido, mecánicas novedosas y bajo precio son buenos incentivos para echarle un vistazo, los que estén en busca de un reto no lo encontrarán en este primitivo 'Soulslike'. Si buscan un "paseo por el parque", bien puedan.

Reseña hecha con una copia digital de Pascal’s Wager: Definitive Edition para Steam brindada por Giant Games.