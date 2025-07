Patapon 1+2 Replay – Reseña

Tristemente, nunca tuve una consola PSP. Yo era más de Nintendo DS, pero eso no significa que a veces no miraba con envidia a los poseedores de la consola portátil de PlayStation porque habían muchos juegos exclusivos para ella que tenía muchas ganas de probar, como el curioso Patapon. Los juegos de ritmo eran algunos de mis favoritos por aquella época y se puede decir que “me forjé en las llamas de Dance Dance Revolution y Pump it Up”, así que no podía resistirme a esas pequeñas criaturas que marchaban y luchaban al ritmo del “pata pata pata pon” y el “pon pon pata pon” ♫.

Han pasado más de 17 años desde entonces, pero finalmente pude ponerme al frente de la tribu gracias a la versión remasterizada de los dos primeros juegos de la saga llamada Patapon 1+2 Replay. Pensé que iba a ser una experiencia divertida, rítmica y sencilla. No esperaba a lo que me iba a enfrentar de verdad.

Permítanme explicar en qué consisten estos juegos en caso de que no los conozcan. Los Patapon son una tribu de adorables criaturitas que marchan, cazan y atacan al ritmo marcado por su Kami, que vendría siendo su dios. Nosotros somos ese dios y nuestra obligación es “tocar las canciones” que sirven como órdenes a los Patapon. Cada botón frontal del control es una nota (Pata, Pon, Chaka, Don) y diferentes combinaciones de estos hacen que la tribu haga cosas diferentes. “Pata Pata Pata Pon” es avanzar, “Pon Pon Pata Pon” es atacar y a medida que avanzamos aprendemos nuevas canciones que permiten defender, retirarse y hasta hacer milagros.

Al comenzar la versión del primer juego de la serie incluida en Patapon 1+2 Replay, todo parece muy sencillo. Solo tenemos que marcar las cuatro notas siguiendo el ritmo, esperar que la tribu haga lo suyo, marcar la nueva orden sin perder el ritmo y seguir así… pero las cosas se complican rápidamente. Para poder atacar efectivamente —especialmente a los jefes— debemos mantener el combo hasta entrar en estado ‘Fever’ y no perder el ritmo para permanecer en éste. Eso es más difícil de lo que parece porque Patapon es supremamente exigente con la precisión requerida para marcar las notas, especialmente para lograr los ‘perfect’.

A pesar de que me considero muy bueno en los juegos de ritmo, me estaba costando mucho trabajo mantener los combos en estado ‘Fever’. Negándome a aceptar que era un problema mío, decidí investigar si otros jugadores estaban teniendo los mismos problemas. Descubrí que, efectivamente, hay muchas publicaciones como ésta de personas buscando recomendaciones sobre qué hacer al respecto. Yo tuve que bajar la dificultad a ‘Easy’ y aumentar el ‘Input timing’ a +1 para poder avanzar en el juego con más comodidad… pero a pesar de todo eso, el juego seguía siendo bastante difícil.

Tenemos que recordar que Patapon es un juego viejo que, a pesar de su originalidad, sigue muchas de las tendencias de diseño de su época. Eso significa que los tutoriales no lo van a explicar todo con la claridad con la que lo hacen hoy en día y tenemos que descubrir muchas cosas por nosotros mismos. Por ejemplo, uno de los elementos a los que muchas audiencias modernas no van a estar acostumbrados es al “grindeo” que requiere y lo mucho que depende del azar. Tenemos que repetir misiones superadas y enfrentar varias veces a los jefes ya derrotados para poder conseguir los materiales y equipos necesarios para fortalecer la tribu. El juego tampoco es claro sobre en qué momento tenemos que realizar acciones específicas o devolvernos a niveles anteriores. Eso puede ser un problema para algunos, pero para otros resultará nostálgico e incluso liberador en una época en que la mayoría de los juegos nos llevan paso a paso de la mano por miedo a que nos frustremos.

Uno pensaría que toda esta fricción haría que Patapon no sea disfrutable, pero es lo contrario. Hace que sea una experiencia más interesante. Si hay un problema es que debido al género del juego y a su estética alegre, algunos jugadores podrían pensar que es un título casual y relajante, pero en realidad es una experiencia ‘hardcore’ que requiere dedicación y habilidad.

Pero esta es solo la mitad del paquete. Patapon 1+2 Replay también incluye la secuela —Patapon 2— y la verdad es que la disfruté más que el primero. La jugabilidad no cambia, pero esta vez no tuve ningún problema para mantener los combos, el modo Fever y marcar el ritmo a la perfección en el modo normal sin alteraciones en el ‘timing’. Este juego es mucho menos estricto con la precisión de las notas y eso lo hace menos frustrante.

También es un poco más variados gracias a la introducción de nuevos minijuegos de ritmo y otros elementos que hacen que la parte estratégica sea más interesante. Hay tres nuevos tipos de Patapon —uno de ataque aéreo, otro con enormes puños robóticos y otro que ataca con magia— y un Patapon héroe cuya clase podemos modificar al equiparlo con diferentes tipos de máscaras.

Patapon 2 sigue siendo ligeramente oscuro a la hora de guiar al jugador y también requiere mucho ‘grindeo’ en niveles ya superados, sobre todo si queremos subir el nivel de los personajes al máximo y conseguir el mejor equipo. De nuevo, estos son elementos comunes de juegos ‘retro’ y no deben considerarse defectos por más que algunos jugadores lo encuentren frustrante. Aún así, se siente mucho más accesible que el primer juego.

Cuando terminamos ambos juegos se revela el principal defecto de Patapon 1+2 Replay: no incluye la tercera parte. Patapon 3 salió en 2011 para PSP y es la conclusión de la historia. Sé que es considerada “la oveja negra” de la trilogía y que muy pocos juegan estos títulos por la trama, pero su ausencia hace que el paquete se sienta incompleto y si estaban pendientes de la búsqueda que la tribu estaba haciendo de “Eso” que está “Al final del mundo” se van a sentir decepcionados por no tener una conclusión.

Patapon 1+2 Replay 7.5 Patapon 1+2 Replay

Reseña hecha con una copia digital de Patapon 1+2 Replay para PS5 provista por Bandai Namco Latinoamérica. Este juego también está disponible para Nintendo Switch y para PC mediante Steam.