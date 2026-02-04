Patente de Sony sugiere un control de PlayStation completamente táctil

Una nueva patente de Sony descubierta recientemente revela planes para un nuevo tipo de control de PlayStation, completamente táctil y sin botones físicos. Aunque muchas de las patentes no se convierten en productos, esto revela que Sony ha contemplado la idea de controlar los juegos solo con pantallas táctiles, como un dispositivo móvil. Las pantallas táctiles no son precisamente los controles favoritos a la hora de jugar, razón por la que hay controles Bluetooth compatibles con dichos dispositivos.

Es posible que esta patente explore la próxima evolución del DualSense, pero sin botones reales. Tal vez PlayStation 6 sea la consola elegida, o quizás el control jamás vea la luz. Esta patente en particular se presentó en febrero del 2023, pero no se hizo pública sino hasta principios de 2026. La idea es que los jugadores puedan personalizar dónde deben ubicarse el D-Pad, los ‘sticks’ o los botones de acción en el control, para adaptarse mejor a su gusto personal, necesidades de accesibilidad o lo que mejor se adapte a cada juego específico.

«Una de las desventajas de los diseños actuales puede ser la configuración fija. Una configuración fija puede ser demasiado pequeña o demasiado grande para el usuario. De igual manera, una configuración fija puede resultar incómoda para el usuario», dice la descripción de la patente.

Para evitar este proyectado problema, es que el dispositivo permitiría un «control» total. Sin embargo, la única forma que esto ganaría tracción es entre fanáticos de los controles táctiles en ‘smartphones’, pero como bien hemos descubierto durante década como videojugadores, la retroalimentación física de los botones y palancas es necesaria.