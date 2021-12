Durante una visita a la Comic-Con de 2008, la actriz y productora colombo-estadounidense Paula Garcés —a quien hemos visto en las películas de Harold y Kumar y la serie de Netflix On My Block— observó con preocupación la falta de una superheroína latina en el mundo ‘geek’. Decidida a hacer algo al respecto, comenzó a crear el cómic El mundo de Aluna.

A lo largo de ocho tomos publicados entre 2011 y 2020, pudimos vivir las aventuras de esta heroína descendiente de la diosa latinoamericana Pachamama y un conquistador español en el siglo XVI. Su popularidad convirtió a Aluna en una invitada especial del MOBA Heroes of Newerth y este año en la protagonista de su propio videojuego: Sentinel of the Shards.

Recientemente tuvimos la oportunidad de charlar con Paula Garcés para hablar sobre su experiencia creando el cómic Aluna, su llegada al mundo de los videojuegos y qué le depara el futuro a este interesante personaje.

GamerFocus: entendemos perfectamente la falta de personajes latinoamericanos que inspiró la creación de Aluna, ¿pero qué inspiró su trasfondo mitad español y mitad latinoamericano?

Paula Garcés: me sentía muy ignorante de mi propia historia colombiana. Quería entender más sobre mi historia, mis posibles raíces. De ahí salió la idea de una Aluna mitad indígena y mitad española. Quería que tuviera un papel complicado. Un conflicto tanto interno como externo que pudimos representar en las situaciones que vive tanto en España como con las tribus de América.

¿Qué otras inspiraciones hay detrás de Aluna? Hay mucho en ella que nos recuerda a personajes como el Zorro e Indiana Jones.

Muchas de las ideas para la historia y escenarios vinieron de películas como Apocalypto y Piratas del Caribe.

Hablando de inspiraciones, hablemos del lado indígena de la historia. ¿Qué influencia de tribus colombianas hay en Aluna? En el juego notamos la mención de los Taironas. Pero en los medios hay quienes las describen como Incas.

La realidad es que me inspiré en muchas tribus, especialmente Chibchas y Taironas, pero también Aztecas, Incas y Mayas. Leí mucho sobre ellos. Pero creo que sí hay una confusión a la hora de presentar tanto el cómic como el videojuego. Aluna no está basada en una tribu real, pero sí está inspirada en nuestra historia. La gran pregunta detrás del comic es: ¿qué hubiera pasado si las tribus indígenas hubieran tenido una Aluna durante la conquista? ¿Cómo sería el mundo ahora?

El padre de Aluna es un conquistador llamado Francisco Cortés. Este es el nombre de un conquistador real y sobrino de Hernan Cortés, considerado uno de los culpables del fin del Imperio Azteca. Está de moda una narrativa revisionista que les da a los indígenas un merecido papel protagónico en esta clase de historias en las que la conquista española es la clara villana. ¿A qué se debe la decisión que la protagonista sea mitad española?

Cuando comenzamos a escribir el cómic tuvimos muchas conversaciones sobre este tema. En Aluna hay muchos personajes indígenas que se convierten en los héroes, pero no podemos ignorar que en el pasado habían muchos problemas entre las tribus. El villano Nagaric es un personaje más místico que real y no está basado en una tribu. Todo en Aluna está inspirado en la historia real, pero no es la historia real. Uno puede ver a su padre como héroe, pero Aluna también se entera de lo terrible que fue él. Es una de las razones del conflicto del personaje.

Nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo. Todos son muy humanos, hasta los personajes místicos.

En 2020 se publicó el tomo 8 del cómic que “cierra” el arco de Nagaric. Este año recibimos el videojuego Aluna: Sentinel of the Shards que sirve como una especie de continuación. ¿Consideras que la historia de Aluna está completa?

La historia no está completa. Uno de los poderes de Aluna que no hemos explorado bien es su capacidad de viajar en el tiempo. Nos gustaría verla despertar en el presente y que no sepa quién es. Tal vez en Colombia o Nueva York. Con sueños sobre conquistadores y tribus que apunten a su origen. También me encantaría hacer otros videojuegos y ver crecer a otros personajes de la historia.

Pasemos al tema de los videojuegos. ¿Cómo fue el proceso de llevar a Aluna al videojuego Heroes of Newerth? ¿De quién fue la idea?

Desde un comienzo, el cómic de Aluna gustó mucho al público y los fans siempre me han apoyado. Durante una Comic-Con se me acercaron de S2 Games y me propusieron no sólo llevar el personaje a HoN, sino que yo misma hiciera la voz. Cuando una entra a ese juego hay decenas de superhéroes y Aluna llegó a ser uno de las personajes más populares. Estuvo en el Top 10 y era elegida más de 90.000 veces al día.

¿Cómo fue el proceso para llevar a Aluna a protagonizar su propio videojuego?

La idea nació tras ver lo popular que resultó en HoN. Mi esposo comenzó a recoger el dinero para desarrollar el videojuego de forma independiente. Así nació Digitart Interactive.

Tu eres la voz de Aluna en ambos videojuegos. ¿Qué tan diferente es el proceso de hacer la voz de un personaje de un videojuego al de la actuación en una película normal?

Me encantó el proceso porque no tenía que estar preocupada por cómo me veía. Uno entra a la cabina en el estudio de sonido y usamos las escenas animadas que ya existían para guiarme en el proceso. Como no tenía a alguien con quien actuar, trataba de conseguir a alguien, incluso el director del estudio, para que me ayudara con la escena. El proceso fue muy bonito, personal y creativo.

¿Qué tan familiarizada estás con el mundo de los videojuegos? ¿Cuáles eran o son tus juegos favoritos?

Cuando era niña solía jugar Atari. Me encantaba jugar Pac-Man, Space invaders y algo llamado Purple Pickle que no podíamos jugar bien porque nuestro televisor era en blanco y negro. A mi hija le gustaban mucho los juegos de Mario y Donkey Kong. También me gusta Zelda y juego Minecraft con mi hijo.

También jugamos Aluna. Muchas de las ideas que llegaron al juego son de mi hijo Antonio. “Toñito” es un ‘tester’ bien difícil. Jajaja. Fue muy crítico.

¿Qué tan involucrada estuviste con el desarrollo de la historia y mecánicas del juego?

Traté lo más posible de involucrarme en el guion de Aluna: Sentinel of the Shards, aunque a veces me echaban de las reuniones por mi indecisión (risas). El tema de mecánicas y sistemas quedó en manos de los diseñadores, expertos en lo que hacen. Yo tengo experiencia como directora gracias al segundo episodio de la temporada 4 de On My Block. Lo que aprendí es que una buena directora es una persona que conoce sus límites y confía en el conocimiento de los expertos en el equipo.

Aluna: Sentinel of The Shards es un juego de exploración de calabozos claramente inspirado en la saga Diablo. ¿Ese es el género en el que habías imaginado a Aluna? Si no, en qué clase de juego te gustaría verla.

He jugado Diablo y me encanta. Me gusta que la gente lo compare. Me encanta el género Acción / RPG y tenía sentido para la historia. También me fascinó poder tener escenas de ‘motion comic’. El videojuego puede introducir a más personas al cómic de Aluna, pero también sirve como extensión de ellos para quienes ya son fanáticos.

Como su creadora, me encantaría ver a Aluna en un juego tipo Zelda o en primera persona. Pero ese tipo de juegos requieren un presupuesto mucho mayor.

¿Qué otros proyectos tienes planeados para Aluna, ya sea en forma de cómic, videojuego o filme? ¿Te gustaría interpretar tu misma al personaje en una posible película?

Me gustaría crear una serie y producirla en Colombia, con actores colombianos. Todavía no hay acercamientos para hacerlo realidad, pero estoy gritando para que se den. A mi misma me encantaría interpretar a Aluna, pero también me gustaría darle una oportunidad a otra actriz colombiana

¿Cómo ha sido tu experiencia con los fanáticos?

La primera vez que alguien se me acercó y gritó “I am Aluna”, tal como hace el personaje en HoN, me puse a llorar de la emoción. Si quieren oírme gritar emocionada, acérquenseme con un ‘cosplay’ de Aluna. Me enloquezco.

Aunque el videojuego Aluna: Sentinel of the Shards está traducido al español, los cómics del personaje solo están disponibles en inglés. ¿Cuándo podremos leerlos en nuestro idioma?

El cómic de Aluna fue un proyecto independiente y muy difícil de producir. Me encantaría llegar al público de Colombia, pero de verdad es complicado. Como todo en mi carrera, si el público lo pide, eso me ayudaría mucho. Uno de mis sueños sería trabajar en algo en Colombia. No solo como actriz, sino como productora o creadora.

Si están interesados en el videojuego Aluna: Sentinel of The Shards, pueden encontrarlo de forma digital para Steam, Nintendo Switch y Xbox. Muy pronto estará disponible para PS4.

También pueden seguir a Paula Garcés en Twitter, Facebook e Instagram.

*Esta entrevista fue editada para mayor claridad.