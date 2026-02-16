Videojuegos

PC Building Simulator 2 ya tiene fecha de lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox series

Los usuarios de consolas ya podrán armar el computador (PC) gamer de sus sueños sin el miedo al costo de los microcomponentes.

Epic Games Publishing y el desarrollador Spiral House han confirmado que PC Building Simulator 2 estará disponible para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series a partir del 26 de febrero. Originalmente, el juego llego a PC a través de la Epic Games Store el 12 de octubre de 2022.

A este paso esta será la única forma de armar una torre gamer

En PC Building Simulator 2, los jugadores podrán elegir entre el Modo Carrera y el Modo Libre. En el primero, el usuario gestiona un negocio de reparación y montaje de computadores. El objetivo es diagnosticar fallos, cumplir con los requisitos de los clientes y optimizar los márgenes de beneficio para desbloquear herramientas avanzadas para el taller.

Por otro lado, el Modo Libre permite el acceso inmediato a un catálogo de más de 1.200 componentes reales. Esta modalidad está diseñada para la planificación de equipos de alto rendimiento sin restricciones presupuestarias, permitiendo el ensamblaje de sistemas complejos que incluyen refrigeración líquida personalizada y configuraciones de hardware de última generación.

¿Qué es lo más avanzado que se puede hacer en PC Building Simulator 2?

Los desarrolladores de PC Building Simulator 2 con el juego han querido poner un enfasis en la precisión de los procesos técnicos. Así que adicional a simplemmente ensamblar un computador (P), los jugadores en PC Building Simulator 2 pueden realizar ajustes avanzados para mejorar el rendimiento del sistema, tales como:

  • Overclocking: Modificación de frecuencias de la CPU (procesador) y la GPU (tarjeta grafica)
  • Ajuste de RAM: Configuración de tiempos y latencias para mejorar la transferencia de datos.
  • Monitoreo térmico: Uso de cámaras térmicas y aplicaciones de control de ventiladores para gestionar el flujo de aire.
  • Pruebas de rendimiento: Integración de herramientas estándar de la industria como 3DMark y Cinebench para validar la estabilidad y potencia del diseño.

Shutaro Iida, desarrollador de los más importantes Castlevania, falleció a los 52 años
El mapa de ruta de 2026 para Assassin’s Creed Shadows es un poco decepcionante
Fallece Hideki Sato, diseñador de todas las consolas de Sega
CyberConnect2 anuncia que .hack//Z.E.R.O. será el juego que celebrará los 30 años de la franquicia
Crisol: Theater of Idols – Reseña (PS5)
