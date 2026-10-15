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Peak ya tiene fecha de lanzamiento en consolas y tendrá una genial edición física con un gran «regalo»

Escalando con amigos sin importar dónde jueguen.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Uno de los títulos más queridos del género de juegos multijugador con físicas caóticas y chat de voz por proximidad —descaradamente llamado ‘friendslop’— es Peak y los jugadores en consolas por fin vamos a poder disfrutar de este loco simulador de escalar.

El estudio Aggro Crab anunció que Peak llegará a las consolas PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 el jueves 22 de octubre de 2026. Permitirá el juego cruzado entre plataformas, así que podemos jugar con amigos sin importar si están en otro tipo de consolas o en PC.

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Esta edición también incluye todo el contenido que ha sido lanzado hasta ahora, como los mapas Mesa, Gloom y Raices.

También anunciaron la edición física de Peak que saldrá «más adelante». No dieron fecha y eso nos hace pensar que puede ser en 2027. Esta incluirá lo siguiente:

  • Disco con el juego
  • Código de descarga del juego extra
  • Kit para crear el pasaporte del scout

Aunque esta edición física del juego es un poco más cara que la de Steam trae el juego dos veces —una en disco y otra en digital— por lo que le podemos dar una a un amigo para jugar juntos.

Aunque el anuncio no dice que la versión física de Peak será exclusiva para PlayStation, esta es la única plataforma para la que lo han mostrado.

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Mientras llegan estar versiones Peak está disponible exclusivamente para PC mediante Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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