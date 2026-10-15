Peak ya tiene fecha de lanzamiento en consolas y tendrá una genial edición física con un gran «regalo»

Uno de los títulos más queridos del género de juegos multijugador con físicas caóticas y chat de voz por proximidad —descaradamente llamado ‘friendslop’— es Peak y los jugadores en consolas por fin vamos a poder disfrutar de este loco simulador de escalar.

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El estudio Aggro Crab anunció que Peak llegará a las consolas PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 el jueves 22 de octubre de 2026. Permitirá el juego cruzado entre plataformas, así que podemos jugar con amigos sin importar si están en otro tipo de consolas o en PC.

Esta edición también incluye todo el contenido que ha sido lanzado hasta ahora, como los mapas Mesa, Gloom y Raices.

También anunciaron la edición física de Peak que saldrá «más adelante». No dieron fecha y eso nos hace pensar que puede ser en 2027. Esta incluirá lo siguiente:

Disco con el juego

Código de descarga del juego extra

Kit para crear el pasaporte del scout

Aunque esta edición física del juego es un poco más cara que la de Steam trae el juego dos veces —una en disco y otra en digital— por lo que le podemos dar una a un amigo para jugar juntos.

Aunque el anuncio no dice que la versión física de Peak será exclusiva para PlayStation, esta es la única plataforma para la que lo han mostrado.

Mientras llegan estar versiones Peak está disponible exclusivamente para PC mediante Steam.