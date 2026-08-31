Peluches de zombis, pantuflas y juguetes de baño son algunos de los productos exclusivos del aniversario 30 de Resident Evil

Como sabemos bien los fanáticos de la más famosa saga de videojuegos de zombis, este año estamos celebrando el aniversario 30 de Resident Evil y además del lanzamiento de Requiem, el estreno de la inminente película y el anuncio del remake de Code: Veronica, habrá una enorme exposición en Shibuya, Tokio, celebrando la historia de la franquicia que los japoneses llaman Biohazard en la que también se podrán a la venta productos de ‘merchandising’ exclousivos del evento.

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Capcom ya reveló cuáles son algunos de estos productos y la verdad es que son tan inesperados como divertidos:

Peluche del primer zombi de Resident Evil

Peluche del perro zombi ‘Cerberus’

Colgante de peluche de Mr. Raccoon

Acrílico con el arte de celebración de los 30 años de Biohazard

Pantuflas de Licker

Cajas de municiones con dulces de menta

Juguete para el baño de Tofu

Pueden ver cómo lucen todos estos divertidos productos a continuación.

La celebración de aniversario 30 de Resident Evil ‘El Mundo de Biohazard’ se llevara a cabo entre el 30 de octubre y el 24 de diciembre de 2026 en la Galería BEAM de Shibuya, Tokio. Se supone que todos estos productos se venderán exclusivamente en este lugar, pero también es posible que se pongan a la venta en el sitio web de la celebración en internet por tiempo limitado.

Recuerde que, además de esta exhibición y estos nuevos productos, la celebración de los 30 años de Resident Evil también incluyen una divertida colaboración con la banda Babymetal en la que las artistas de esta agrupación se convierten en las hijas de Lady Dimitrescu en otra serie de productos exclusivos.