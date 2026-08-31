Videojuegos

Peluches de zombis, pantuflas y juguetes de baño son algunos de los productos exclusivos del aniversario 30 de Resident Evil

El zombi que te mira de lado.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Como sabemos bien los fanáticos de la más famosa saga de videojuegos de zombis, este año estamos celebrando el aniversario 30 de Resident Evil y además del lanzamiento de Requiem, el estreno de la inminente película y el anuncio del remake de Code: Veronica, habrá una enorme exposición en Shibuya, Tokio, celebrando la historia de la franquicia que los japoneses llaman Biohazard en la que también se podrán a la venta productos de ‘merchandising’ exclousivos del evento.

Capcom ya reveló cuáles son algunos de estos productos y la verdad es que son tan inesperados como divertidos:

- Publicidad -
  • Peluche del primer zombi de Resident Evil
  • Peluche del perro zombi ‘Cerberus’
  • Colgante de peluche de Mr. Raccoon
  • Acrílico con el arte de celebración de los 30 años de Biohazard
  • Pantuflas de Licker
  • Cajas de municiones con dulces de menta
  • Juguete para el baño de Tofu

Pueden ver cómo lucen todos estos divertidos productos a continuación.

La celebración de aniversario 30 de Resident Evil ‘El Mundo de Biohazard’ se llevara a cabo entre el 30 de octubre y el 24 de diciembre de 2026 en la Galería BEAM de Shibuya, Tokio. Se supone que todos estos productos se venderán exclusivamente en este lugar, pero también es posible que se pongan a la venta en el sitio web de la celebración en internet por tiempo limitado.

Recuerde que, además de esta exhibición y estos nuevos productos, la celebración de los 30 años de Resident Evil también incluyen una divertida colaboración con la banda Babymetal en la que las artistas de esta agrupación se convierten en las hijas de Lady Dimitrescu en otra serie de productos exclusivos.

Más de Resident Evil

Capcom revela las ventas de Pragmata, Resident Evil Requiem y más de sus juegos
 Capcom revela las ventas de Pragmata, Resident Evil…
Capcom quiere lanzar un Resident Evil cada año, ¿es tan buena idea como suena?
 Capcom quiere lanzar un Resident Evil cada año,…
Nuevo tráiler de la película Resident Evil: Noche cero, que quiere alejarse todo lo posible de las «estrellas» de los juegos
 Nuevo tráiler de la película Resident Evil: Noche…
Resident Evil: Survival Unit se salta las armas biológicas y colabora con Monster Hunter para enfrentar presas más grandes
 Resident Evil: Survival Unit se salta las armas…
La historia de Claire Redfield, crónica de la protagonista de Resident Evil Veronica
 La historia de Claire Redfield, crónica de la…
«Un juego no es suficientemente bueno si los jugadores son felices simplemente viéndolo en un streaming», afirma Shinji Mikami, creador de Resident Evil
 «Un juego no es suficientemente bueno si los…
Estos son los cuatro nuevos Pokémon controlables de Pokémon Unite, ¡las eeveeluciones estarán completas!
Clair Obscur: Expedition 33 ganó otro premio y es el más prestigioso de todos, el Hugo Award
Fecha hora y como ver el State of Play + State of Play Japan de PlayStation de septiembre de 2026
Pokémon: Wild Card es la próxima película animada basada en JCC, Singapur recibirá el Campeonato Mundial Pokémon 2027, acá todos los anuncios
Finales y resultados del Campeonato Mundial Pokémon 2026 Día 3: Videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables, GO y Unite
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Estos son los cuatro nuevos Pokémon controlables de Pokémon Unite, ¡las eeveeluciones estarán completas!
No hay comentarios

Lo último

El manga Isekai de Baki protagonizado por Retsu Kaioh tendrá anime
Anime y Manga
Resultados Día 2 del Campeonato Mundial Pokémon 2026: Videojuegos, Juego de Cartas Coleccionables, GO y Unite
Eventos Gamer
Tráiler filtrado del juego de Iron Man de EA Motive nos da una idea de cómo controlar a Tony Stark
Videojuegos
Jujutsu Kaisen: el primer poster oficial de la cuarta temporada nos recuerda que Sukuna tiene algo especial que mostrarle a Itadori
Anime y Manga