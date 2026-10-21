Penguin Colony – Reseña (PC)

Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos es el juego indie de fotografía Umurangi Generation. No solo porque es divertido explorar los niveles en busca de objetos para tomar fotos, sino porque en segundo plano se desarrolla una importante historia llena de rabia contra quienes están arruinando el mundo que me hizo sentir muy identificado. Desde entonces he estado pendiente del siguiente trabajo del desarrollador Veselekov y finalmente lo tenemos aquí… y es el “simulador lovecraftiano de caminar como pingüinos” Penguin Colony.

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OK. Esa es una broma. Este juego es mucho más que un ‘walking simulator’ en el que controlamos pingüinos. Es una fascinante aventura narrativa sobre los horrores del fascismo y el costo de la resistencia contada a través de ojos animales aparentemente indiferentes.

La historia de Penguin Colony está basada en las novelas En las montañas de la locura y En la noche de los tiempos del famoso autor H.P. Lovecraft. Mientras recorremos los escenarios de la Antártida con la colonia de pingüinos, vamos escuchando la narración de un hombre que viajó allí con un grupo de científicos nazis en busca de un conocimiento antiguo y poderoso. También presenciamos la travesía de un grupo de aborígenes maoríes que los siguen para detenerlos.

A medida que avanzamos por los escenarios nevados y de las “ruinas ciclópeas” que dejó una antigua raza, vamos viendo los terribles resultados de la expedición alemana —campamentos en llamas, cadáveres, soldados catatónicos— así como los horrores innombrables que despertaron… pero somos pingüinos, nada de eso nos importa.

Las adorables aves que controlamos no son rápidas, pero podemos deslizarnos por la nieve a buena velocidad, dar pequeños saltos y nadar. Hay diferentes tipos y especies de pingüinos —curiosamente no todas nativas de la Antártida— y cada una tiene características especiales. Los más pesados pueden activar switches y deslizarse más rápido. Otros más pequeños pueden saltar mejor, mientras que los bebés caben por espacios estrechos pero no pueden nadar. Aunque esto se presta para algunos puzles sencillos, son enteramente opcionales y el camino principal está casi siempre adecuado para cualquier tiempo. Las pocas veces en que realmente necesitamos cambiar para avanzar, el ave correcta no se encuentra muy lejos.

Aunque Penguin Colony se puede terminar entre tres y cuatro horas, podemos quedarnos mucho tiempo explorando los escenarios y ahí es cuando vale la pena comenzar a experimentar con las habilidades de cada tipo de pingüino. El mapeado está lleno de glifos con palabras relacionadas con la historia, pero más interesantes son las fotografías, diálogos ocultos y otros secretos que podemos encontrar. El problema es que el simple acto de “moverse” en este juego puede resultar frustrante.

Los pingüinos no son divertidos de controlar. Son lentos, sus saltos son torpes y cuando se deslizan difícilmente podemos guiarlos. Para mi fue increiblemente frustrante superar una sección opcional de plataformas solo para descubrir que el pingüino que estaba controlando era demasiado grande para continuar y que debía repetirlo todo otra vez. El juego tampoco hace un buen trabajo guiándonos y aunque podemos mirar la dirección en que sopla el viento para conocer nuestro objetivo, la ruta a seguir no siempre es clara y podemos meternos en lugares incómodos de navegar que no llevan a ningún lado.

Por si fuera poco, es un juego pésimamente optimizado (al menos en lanzamiento). La colisión de los personajes con los escenarios es terrible y es común atravesar paredes, ver pingüinos flotando en el aire o quedarse atrapados entre la geometría. El juego sabe que tiene estos problemas y tiene un botón dedicado a reaparecer —o más bien, cambiar de pingüino— lo terrible es que no siempre funciona.

A pesar de su corta duración, esos problemas de movimiento y navegación pueden hacer que Penguin Colony sea una experiencia frustrante. Pero a mi me resultó fácil perdonar todo eso gracias a su tramo final. Hasta el capítulo 5, la narrativa es interesante pero difícilmente especial. Eso cambia cuando el narrador comienza a revelar más detalles a medida que exploramos la capital de las ruinas y las secuencias finales son más que excelentes.

Igual que Umurangi Generation, Penguin Colony es una obra llena de rabia contra el estado actual de la sociedad y usa los horrores cósmicos de Lovecraft para soltar toda su furia contra el colonialismo y el fascismo que están llevando a la humanidad por un camino de sufrimiento y dolor. Al hacerlo, arrebata de las racistas manos del autor estadounidense los conceptos más interesantes de su universo y se los apropia desde una perspectiva aborigen.

El punto de vista animal permite una apreciación externa del conflicto social. Los pingüinos no tienen ego ni comprensión de los horrores tanto cósmicos como humanos. Ellos se limitan a estar en su territorio y su exploración de los entornos no tiene nada que ver con las promesas de poder y dinero. Sin embargo, hay otra posible interpretación de su presencia y aquellos familiarizados con las obras literarias que inspiraron este juego pueden hacer una lectura muy interesante tanto de su aparente interés en estos eventos como de la capacidad que tenemos como jugadores de cambiar de pingüino a pingüino.

Penguin Colony es un juego difícil de recomendar. Como dije anteriormente, sus problemas técnicos pueden hacer que sea una experiencia frustrante incluso para los más interesados en explorar sus parajes nevados, pero los jugadores que perseveren se verán recompensados con una maravillosa narrativa anticolonialista que recontextualiza el subgénero del terror lovecraftiano y que se resiste en abandonar la mente de quienes lo experimentan.

Reseña hecha con una copia digital de Penguin Colony para PC (Steam) brindada por Fellow Traveler.