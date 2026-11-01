Persona 1: Be your Mind es el nombre del remake filtrado del JRPG de Atlus

Las discusiones sobre posibles remakes de los dos primeros juegos principales de la saga Persona —spin off de la franquicia Shin Megami Tensei— han ganado fuerza recientemente. Esto debido a las celebraciones del 30.° aniversario, encuestas y declaraciones del productor creativo de Atlus, Kazuhisa Wada. Anteriormente, al ser consultado sobre el remake de Persona 1 y 2, Wada señaló que, aunque no puede asegurarlo con certeza. Sin embargo, agregó que personalmente considera que es algo que definitivamente deben hacer. Ahora, al igual que pasó con el remake de Persona 3, se ha filtrado material visual de un aparente reimaginación de la primera entrega. Así que, como era de esperarse, esto ha generando un gran revuelo entre los seguidores de la franquicia.

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¿Qué sabemos de la filtración del remake de Persona 1?

El video filtrado muestra a Naoya Toudou —como se llama el protagonista de Persona 1 en su adaptación al manga— explorando una mazmorra. Adicionalmente, en el video —que destaca por su poca calidad— se aprecian combates con animaciones especiales y la transición del cierre de la pelea. Adicionalmente, en el video se aprecia como Eris tiene las mismas animaciones que Yukiko al momento de convocar a su Persona. Además, parece que la aparición de Tatsuya, protagonista de Persona 2, se da como remplazo de Masao. Aunque también podría ser que Atlus se encuentra trabajando en un remake de la segunda entrega.

El vídeo filtrado del posible remake de Persona 1 también ha sido compartido por diversas cuentas en redes sociales.

Finalmente, según información adicional difundida en redes, el remake llevará por título Persona: Be Your Mind. El video contiene texto de depuración de Unreal Engine —motor que Atlus comenzó a utilizar a partir de Persona 3 Reload— y presenta una banda sonora rehecha (remix) de temas de la primera entrega.

¿Qué tan cierto puede ser este video del remake de Persona 1?

La autenticidad del material ha sido cuestionada, pero guarda similitudes con la filtración previa del metraje de Persona 3 Reload ocurrida en 2023 para una reunión interna de Sega Japón. Esto, si bien sugiere que podría tratarse de contenido creado estrictamente con fines internos, no se descarta que sea hecho por un tercero. No obstante, un factor importante que respalda la credibilidad de la filtración es la reutilización de algunas animaciones procedentes de Persona 4 Revival, un título todavía no lanzado al mercado. Sin embargo, es mejor tomar esta información con cuidado, por lo menos hasta no tener una confirmación oficial.

¿Cuál es la historia del primer Persona?

El primer juego de la saga, spin off de Shin Megami Tensei, titulado originalmente en Japón como Megami Ibunroku Persona, fue lanzado para la consola PlayStation el 20 de septiembre de 1996. Su localización al inglés llegó a Norteamérica el 14 de diciembre de 1996 bajo el nombre de Revelations: Persona. Aquella primera versión occidental sufrió cambios para adaptarse al público estadounidense. Por ejemplo, se alteraron los nombres y aspectos físicos de los personajes como Maki, la cual pasó a llamarse Mary y se modificaron colores de cabello y razas. Ademas, la moneda del juego cambió de yenes a dólares, se redujo la dificultad y se eliminó por completo uno de los arcos argumentales del juego, la Snow Queen Quest. Años más tarde, el título recibió una versión más fiel para PlayStation Portable (PSP) en 2009.

La historia del primer Persona sigue a un grupo de estudiantes de la secundaria St. Hermelin en la ciudad de Mikage-cho. Todo comienza cuando los jóvenes deciden jugar a un ritual conocido como «Persona», un juego de rol escolar similar a la güija que supuestamente permite invocar al álter ego o manifestación de la psique interna de cada uno. Tras el juego, los estudiantes experimentan un desmayo masivo y se cruzan con Philemon, un misterioso ente benévolo que les otorga oficialmente la habilidad real de convocar a sus «Persona». Poco después, la ciudad sufre una invasión de demonios y fenómenos sobrenaturales vinculados a la corporación SEBEC y a su director, Takahisa Kandori, quien experimenta con el sistema DEVA para alterar la realidad. Los estudiantes deben unirse y usar sus poderes para frenar esta amenaza y salvar la ciudad.

Vía: Persona Central