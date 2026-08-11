Persona 1 y 2 son remakes que Atlus no puede confirmar, pero «tendrán que hacerlos» según productor

Wada Kazuhisa, productor de Persona, afirmó que Atlus se siente obligada a rehacer los dos primeros juegos de la saga RPG que nació como ‘spin-off’ de Shin Megami Tensei. Aunque no hay planes concretos para darles a Persona 1 y 2 el mismo tratamiento que a Persona 3 y Persona 4. «Creo que es algo que definitivamente deberíamos hacer. Creo que tenemos que hacerlo», señaló Kazuhisa en una entrevista.

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Kazuhisa habló sobre los cambios entre el próximo Persona 4 Revival y el juego original lanzado en 2008. Revival ofrecerá una experiencia más cinematográfica, con algunas de las conversaciones estáticas entre personajes convertidas en escenas animadas dentro del juego. También abordó las preocupaciones sobre las personalidades de los personajes y las posibles modificaciones en las historias. «No se han eliminado ni debilitado», aseguró el productor.

Además de Persona 4 Revival, Atlus confirmó el desarrollo de Persona 6. Más allá de eso son solo suposiciones, por lo que usar el motor de juego de los ‘remakes’ para hacer lo mismo con los dos primeros juegos es una opción viable, por lo menos para los fanáticos.

El primer juego, Revelations: Persona, conocido en su lanzamiento para PSP como Shin Megami Tensei: Persona, celebra su 30.° aniversario el 20 de septiembre del 2026. A estos le siguieron Persona 2: Innocent Sin y Persona 2: Eternal Punishment, tanto en PlayStation como en sus relanzamientos para PSP.