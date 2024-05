Persona 3: Aigis The First Mission, esta es la fecha de lanzamiento

Haceunmes conocimos que el juego Persona 3: Aigis The First Mission, precuela de la historia de la tercera entrega del ‘spin off’ más conocido de la franquicia Shin Megami Tensei, llegará a PC y Nintendo Switch como parte de los G-Mode+ Archives. Esta es una serie de reediciones de títulos para móviles para la consola Nintendo Switch y PC. G-Mode Archives+ se refiere a títulos de terceros no desarrollados originalmente por G-Mode. Persona 3: Aigis The First Mission es el título número 100 lanzado por G-Mode.

¿Cuál es la fecha de lanzmaiento de Persona 3: Aigis The First Mission?

El nuevo tráiler de Persona 3: Aigis The First Mission confirma que la fecha de lanzamiento del juego es el jueves 6 de junio. Desafortunadamente, por el momento este lanzamiento es exclusivo para Japón y se desconoce si Persona 3: Aigis The First Mission será localizado para occidente.

¿Cuál es la historia de Persona 3: Aigis The First Mission?

Persona 3 Aigis: The First Mission se desarrolla 10 años antes del inicio de P3 y cuenta una historia tiene lugar en 1999 en el Instituto de Ergonomía Kirijo en Yakushima. Cuando el Type 7 Aigis llega a la isla, se produce un incidente durante un ejercicio de entrenamiento. El objetivo es subir de nivel a Aigis, equiparla y vencer a las sombras en la isla. El juego revela un incidente del pasado de Aigis que no se contó en la historia del lanzamiento original del juego y presenta a personajes horiginales y algunos que salen en la historia de Persona 3.

Desafortunadamente, Persona 3 Aigis: The First Mission solo será distribuido en Japón para Nintendo Switch y PC vía Steam. Así que, tal y como en su lanzamiento original, por temas de localización el juego Persona 3 Aigis: The First Mission seguirá siendo exclusivo del territorio japones.

Vía: Persona Central.