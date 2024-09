Persona 3 Reload: Episode Aigis – Reseña

A principios de año, Atlus lanzó el remake de Persona 3 llamado Reload y una semana antes nos habíamos enterado que Sega ya se encontraba trabajando también en una reimaginación del epílogo de Shin Megami Tensei: Persona 3 conocido en nuestra región como P3 FES. Al final, esta historia ha sido nombrada Episode Aigis —como la versión japonesa original— y su lanzamiento es el martes 10 de septiembre. Así que en nuestra reseña de Persona 3 Reload: Episode Aigis regresaremos al tártaro para contarles si la historia de Aigis cierra de manera satisfactoria el trabajo visto en el juego base.

Atlus lanzó para PlayStation 2 en abril del 2007 en Japón como Episode Aigis la expansión del juego original. Sin embargo, un año más tarde, en nuestra región llegó como Persona 3 FES, juego que incluía The Journey —el juego base con mejoras— y The Answer, que es la historia que ha recibido una reimaginación en el último DLC de Persona 3 Reload llamado Episode Aigis. En su momento, el lanzamiento del epílogo de Persona 3 incluyó una serie de mejoras al lanzamiento original. No obstante, en el caso de Persona 3 Reload: Episode Aigis, no hay cambios en la jugabilidad. En este aspecto, el último DLC de Persona 3 Reload cuenta con el mismo sistema de combate. En el caso de la exploración, los cambios son superficiales y nuestra opinión no difiere de la que compartimos en la reseña de P3 Reload.

Algunas novedades a una fórmula que realmente no las necesita

Las escenas animadas de Persona 3 Reload: Episode Aigis cuentan con la dirección del ilustrador ruso Ilya Kuvshinov.

Metis, el nuevo personaje jugable del Episode Aigis cuenta con dos Teúrgias. Por otro lado, Aigis pierde las que tenía en Persona 3 Reload y ahora puede hacer algunas de las del protagonista del juego base, pero también tiene sus propias combinaciones. En Persona 3 Reload: Episode Aigis, no tenemos que subir ninguna característica o mejorar los enlaces sociales. Ahora tenemos pequeños eventos con cada uno de los miembros de SEES que se desbloquean, cuándo conseguimos algunos objetos que están en cofres que resguardan los enemigos más poderosos de los pisos de las diferentes puertas que encontramos en el abismo del tiempo.

Cuándo usamos el objeto y pasamos tiempo con nuestro compañero este desarrolla una nueva habilidad pasiva o algunos otros desarrollan su Teúrgia.

En Persona 3 Reload: Episode Aigis, la exploración no se desarrolla en una torre, sino en un desierto lleno de puertas. Estas tienen entre 10 y 30 pisos y siguen la misma estructura que en el tártaro. Eso sí, cabe aclarar que en Persona 3 Reload: Episode Aigis subir de nivel es más rápido. Ya que, durante nuestra exploración, mientras hacíamos esta reseña vimos como en Episode Aigis se incrementan las apariciones de las puertas Monad y de sombras especiales. En Persona 3 Reload: Episode Aigis, cada vez que una puerta Monad aparece tenemos la opción de elegir la dificultad del enfrentamiento entre tres puertas diferenciadas con una a tres llamas.

Subir de nivel es muy sencillo en Episode Aigis

Las recompensans de las puertas Monad son esenciales para mantener con buenas estadisticas a nuestros personajes.

En la opción difícil tendremos que enfrentar tres oleadas de enemigos y obtendremos objetos, equipo o materiales. Adicionalmente, Hora de barajar y la mecánica del reloj para mantener nivelados a los personajes que no usamos tanto siguen siendo tal cual vimos en el juego base. Eso sí, hay que resaltar que en Persona 3 Reload: Episode Aigis el enfoque está en la exploración del abismo del tiempo. Ya que es el único motor que tenemos para mover la historia del juego. Sin embargo, si no son muy fanáticos de la estructura del tártaro, van a tener una experiencia predecible en cuanto este aspecto. No obstante, siendo objetivos, después de pasar más de 60 horas en el juego base, lo único que uno busca cuando inicia Episode Aigis son respuestas al final de Persona 3 Relaod.

Recuerden que con el metodo del reloj solo se pueden avanzar hasta 13 niveles por uso.

En el caso de los gráficos y la música no hay que decir mucho. Esto debido a que en Episode Aigis se continúa con las mezclas de los temas originales y se introducen algunos nuevos. Todo con una calidad indiscutible. Algo que sí podemos agregar es que esta reseña de Persona 3 Reload: Episode Aigis se ha hecho con la versión de Xbox Series, que como saben es Xbox Play Anywhere. Lo que significa que nuestro progreso se puede compartir y jugar en PC. Esta es una característica, a la que le dimos bastante uso y el rendimiento en consola y PC del juego es simplemente sobresaliente.

En En Persona 3 Reload: Episode Aigis tendremos una nueva lista de tareas de Elizabeth.

La búsqueda del sentido de la vida es el final perfecto para un juego que tiene a la muerte como tema principal

Personalmente, suelo escribir de la historia de un juego que reseño en primer lugar, pero con Persona 3 Reload: Episode Aigis he querido dejar este tema de último. Esto debido a que la existencia principal de este DLC —o expansión como fue en el pasado— es dar al jugador las respuestas de lo ocurrido al final del juego base. Es por esta razón, que desde el inicio se siente un aire de melancolía, el cual se va extendiendo a través de cada uno de los eventos que mueven la trama al completar cada puerta del abismo del tiempo.

Durante, las 20 horas que ocupamos para pasar Episode Aigis, la acompañamos a ella —y a los miembros de SEES— en un viaje de autodescubrimiento para conocer lo que es el sentido de la vida. En el caso de Aigis esto la lleva a entender las razones de Makoto Yuki (protagonista del juego base) y comprobar si lo que ella piensa que pasará cuando obtenga su respuesta es el final del camino o el inicio de uno nuevo.

En este punto, Episode Aigis cuenta con nuevas escenas animadas, nuevos diálogos y eventos con cada uno de los personajes. Todo esto le da una mejor resolución a la historia y expande el desarrollo de todos los miembros de SEES. Persona 3 Reload: Episode Aigis es un gran final para el remake del juego al que hay que agradecerle la expansión que ha tenido la franquicia Persona en occidente. Ahora la pregunta es, nuestro próximo destino será Inaba-shi, Sumaru City o una nueva locación.

Reseña hecha con una copia digital de Persona 3 Reload: Episode Aigis para Xbox Series S|X y Windows brindada por Sega Latinoamérica. El juego también está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y Steam.