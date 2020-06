Que no haya E3 no significa que la usual ‘temporada de filtraciones’ no vaya a ocurrir. Pronto comenzarán una serie de eventos digitales en los que se anunciarán muchos videojuegos y, como siempre ocurre, nos estamos enterando con anticipación de muchas de esas sorpresas. Por ejemplo, ya sabemos que Persona 4 Golden va a llegar a PC mediante Steam.

Persona 4 Golden salió originalmente para PlayStation Vita en 2012 y es una versión mejorada del título que llegó a PlayStation 2 cuatro años antes. Es considerado uno de los mejores JRPG de todos los tiempos y cuenta con una gran cantidad de fanáticos.

Este juego sigue las aventuras de un grupo de adolescentes en Inaba, un pueblo japonés en el que están ocurriendo una serie de asesinatos relacionados con una realidad alterna llamada ‘el mundo de la TV’.

La llegada de Persona 4 a PC ha sido un rumor durante muchos años, pero ahora tenemos pruebas de que por fin se hará realidad. Para comenzar, su nombre e iconos aparecieron en la base de datos de Steam. Luego, varios conocidos informantes como Wario 64 y Daniel Ahmad confirmaron que la filtración es real. Otro dato revelado apunta a que el juego usará el impopular sistema antipiratería Denuvo. Las páginas con las filtraciones fueron eliminadas u ocultadas poco después de la revelación.

También conocemos la fecha en que saldrá el juego. Según los informantes de la publicación Gematsu, Persona 4 Golden para Steam sería anunciado oficialmente el 13 de junio de 2020 durante el PC Gaming Show y saldría a la venta ese mismo día.

Via: Gematsu

Fuente: SteamDB