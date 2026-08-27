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Persona 4 Revival: Atlus ha revelado un tráiler con más detalles de la historia en Gamescom 2026

Atlus continua revelando detalles previos al lanzamiento del remake de Persona 4, el cual llega a principios del 2027.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Durante Gamescom 2026, Atlus presentó un nuevo tráiler de Persona 4 Revival, el nuevo remake de un juego de la saga spin off de Shin Megami Tensei. Este avance, de aproximadamente dos minutos de duración, se enfoca en introducir los acontecimientos principales del juego y en la misión del equipo de investigación para salvar a las víctimas y descubrir a la entidad responsable de arrojar personas al mundo de las sombras a través del Midnight Channel. Este tráiler amplía el la explicación del video previo, el cual mostraba cómo el protagonista, Yu Narukami, llegaba a dicha situación tras mudarse a la localidad de Inaba.

¿Qué sabemos de la historia de Persona 4 Revival?

El tráiler de la historia de Persona 4 Revival en japonés, lo pueden ver en el siguiente enlace.

El tráiler combina escenas de juego con secuencias animadas por el estudio MAPPA (Jujutsu Kaisen, Ranma 1/2). En un inicio, se muestra la llegada de Yu a Inaba y su participación en actividades cotidianas como clases de música, baloncesto, paseos en scooter y momentos junto a su prima Nanako. Posteriormente, el video aborda los misteriosos asesinatos que perturban al pueblo y la leyenda urbana del Midnight Channel, utilizada por un supuesto asesino en serie. Yu, Chie y Yosuke confirman que el rumor es real cuando ingresan a la otra dimensión y conocen a un ser llamado Teddie. Allí descubren que enfrentar a sus propias Sombras permite manifestar a sus Personas y obtener nuevos poderes, lo que impulsa al grupo a organizarse para combatir la amenaza y resolver el misterio del asesino en serie.

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Mientras queP4 original debutó en PlayStation 2 y la versión Golden llegó a PS4, Vita, Switch, Xbox One, Xbox Series X y PC, Persona 4 Revival se encuentra actualmente en desarrollo y su lanzamiento está programado para el 18 de febrero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

Persona 4 Revival: Atlus ha revelado un tráiler con más detalles de la historia en Gamescom 2026
Persona 4 Revival: Atlus ha revelado un tráiler con más detalles de la historia en Gamescom 2026
Persona 4 Revival: Atlus ha revelado un tráiler con más detalles de la historia en Gamescom 2026
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Fuente: Atlus

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