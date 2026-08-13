Persona 4 Revival: estas son todas las novedades del remake

Tras conocer los detalles de la historia de Persona 4 Revival, Atlus confirmó que el estudio MAPPA (Jujutsu Kaisen) animará las escenas cinematográficas del título, la desarrolladora japonesa ha presentado un nuevo avance del remake.

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Cuáles son las novedades que tendrá el remake de Persona 4 (Revival)

Narrado por Paul Castro Jr., actor de voz en inglés de Yosuke Hanamura, el tráiler revela cinco características nuevas que tendrá el remake de Persona 4. En el plano sonoro, el juego incorpora doblaje completo para los eventos de la vida diaria en Inaba. A esto se suma un nuevo conjunto de temas musicales a cargo del compositor Ryota Kozuka, quien ha compuesto temas inéditos y ha hecho nuevos arreglos a las canciones del juego original acompañadas por la voz de la cantante Shiori Sasaki.

En cuanto a las mecánicas de combate, el remake introduce Send Flying, una función que permite golpear a un enemigo con alteración de estado mediante un ataque normal para hacerlo salir despedido; al impactar con otras sombras en batallas contra múltiples enemigos. Este ataque, propaga el daño y la condición negativa. Esto se complementa, con las ya clásicas mecánicas como el Baton Pass y el 1 MORE, lo que permite ceder el turno a un aliado para explotar las debilidades del rival y coordinar ofensivas. Finalmente, el poderoso modo Prime Time concede una ráfaga de acciones consecutivas donde se eliminan los costos de habilidades, se ignoran las resistencias enemigas y se habilita el uso gratuito del Baton Pass, culminando con un devastador ataque final denominado Series Finale.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Revival, el remake de Persona 4?

Si aún no conocen la fecha de lanzamiento del remake de Persona 4, les contamos que la espera no será mucha. Ya que, Persona 4 Revival llegará a PS5, Xbox Series X y PC el 18 de febrero de 2027.

Fuente: Atlus