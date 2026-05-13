Persona 4 Revival: filtran cuándo podría ser el lanzamiento del remake

Persona 4 Revival (P4R), el remake de la cuarta entrega del spin off de Shin Megami Tensei más exitoso— ha comenzado a generar ruido dentro de la comunidad. Esto debido a datos financieros recientes de Tose Software y filtraciones provenientes de fuentes con credibilidad dentro de la comunidad.

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¿Cuándo sale Persona 4 Revival?

Toda la información apunta a que el desarrollo de este remake (Persona 4 Revival) se encuentra en su fase final. Los documentos financieros de Tose Software, el estudio encargado de parte del desarrollo de P4R, indican que este juego, identificado como «Proyecto C», debería estar completado para el 31 de agosto de 2026. Esta línea de tiempo excluye los procesos de localización, lo que naturalmente desplaza el estreno del juego hacia meses posteriores. Por ejemplo, los RPG de Nihon Falcom como los Trails in the Sky llegan un año después a nuestra región por la localización. Sin embargo, recientes estrenos de Atlus —como Metaphor: ReFantazio— han llegado al mercado con la mayoría de las localizaciones desde su lanzamiento.

Por otra parte, un filtrador con un historial comprobado de aciertos en títulos de SEGA y Atlus ha señalado que el lanzamiento de Persona 4 Revival podría ocurrir en febrero de 2027. Esta fecha no parece aleatoria, ya que seguiría la misma estrategia comercial utilizada para el anterior remake, Persona 3 Reload, Asimismo, se especula que el primer vistazo oficial del juego podría tener lugar el 7 de junio en el evento Xbox Games Showcase, lo cual permitiría a SEGA asegurar un ciclo de marketing de entre seis y ocho meses previo a su salida al mercado.

No obstante, con el lanzamiento de Stranger Than Heaven programado para invierno de 2026, podríamos volver a tener una situación coom la de Persona 3 Reload y Like a Dragon: Infinite Wealth. Así que, debemos esperar al Summer Game Fest y Xbox Games Showcase para conocer los planes que tiene la desarrolladora japonesa para el remake de Persona 4, el cual todos queremos que salga rápido para por fin poder esperar la sexta entrega.

Vía: Resetera