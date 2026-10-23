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Persona 4 Revival: Yu, Chie, Yosuke y Teddie son los primeros Funko Pop del remake

Todo sobre las nuevas figuras de Persona 4 que se suman a las demás que han salido por el 30 aniversario de la franquicia.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Atlus y Funko Pop abrieron los pedidos para las primeras cuatro figuras de la colección Persona 4 Revival. La primera oleada de personajes disponibles incluye al protagonista Yu Narukami, Chie Satonaka, Yosuke Hanamura y Teddie. Según las filtraciones de The Scarlet Joker, un reconocido filtrador de información sobre Funko Pop, estos coleccionables estuvieron disponibles para su pedido desde el miércoles 21 de octubre de 2026, y se contempla que su llegada oficial al mercado ocurra el 15 de marzo de 2027. Cada uno de los muñecos tendrá un costo de 14.99 dólares.

Esta revelación coincide con los próximos lanzamientos del videojuego. Ya que el remake de Persona 4 llegará oficialmente al mercado el 18 de febrero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC vía Steam, mientras que la versión para la consola Switch 2 llegará posteriormente, el 20 de mayo de 2027. Cabe recordar que el juego original debutó en PlayStation 2, mientras que su edición Golden está presente en Switch, PlayStation 4, PS Vita, Xbox One, Xbox Series X y PC. Por otra parte, hay una adaptación al anime del juego llamada Persona 4 the Golden ANIMATION a cargo de A-1 Pictures, la cual se puede vede la historia la serie animada se encuentra disponible mediante la plataforma de streaming Crunchyroll.

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¿Qué sabemos sobre los Funko Pop de Persona 4 Revival?

Las figuras de Yu, Chie y Yosuke mostrarán a los personajes vistiendo sus uniformes escolares de la secundaria Yasogami en versión de invierno, lo que significa que cada uno llevará puesta su chaqueta. Debido a que no están caracterizados para las exploraciones del mundo de la televisión, ninguno de ellos utilizará gafas. Por otro lado, Teddie aparecerá vistiendo su habitual traje de botarga de oso.

En cuanto a sus especificaciones físicas, todos los coleccionables medirán aproximadamente 10.6 cm de alto y contarán con la tradicional cabeza oscilante (bobble head) que distingue a las figuras de este fabricante. Estas nuevas figuras se suman a la reciente línea conmemorativa del Funko Pop del 30.° aniversario de la franquicia, la cual incluyó a Igor y al propio Yu Narukami sosteniendo su espada.

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