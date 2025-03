Persona 5 The Phantom X, colaboración con P3 Reload y nuevo opening

A finales de 2024, conocimos que en la base de datos de Steam se filtró el playtest de Persona 5: The Phantom X. Ahora, durante la celebración del primer aniversario del juego, se ha llevado a cabo una transmisión especial donde se efectuaron varios anuncios. El primero de estos ha sido la revelación de una colaboración entre el juego Persona 5: The Phantom X y Persona 3 Reload, el remake del clásico de PS2 que fue lanzado a inicios del 2024.

Show Stealer es el nombre del nuevo opening de Persona 5: The Phantom X. Este tema es interpretado por Lyn y fue compuesto por el equipo de sonido de Atlus. Adicionalmente, Perfect World Games —estudio a cargo del juego— confirmó que en mayo del 2025 Persona 5: The Phantom X llegará al mercado de Japón, Además, Perfect World Games también declaró que continúan trabajando en el lanzamiento del juego para nuestra región. Sin embargo, además de confirmar que el juego llegará a Steam, Perfect World Games no dio una fecha de lanzamiento tentativa para la llegada de Persona 5: The Phantom X a occidente.

Con esta imagen se oficializó la llegada de Persona 5: The Phantom X a Steam.

Persona 3 Reload llegará a Persona 5: The Phantom X

Por el momento, solo fue anunciadala colaboración entre Persona 3 Reload y P5: The Phantom X con una ilustración hecha por Shigenori Soejima. Además, Perfect World Games también mostró una imagen del modelo de Makoto Yuki en el juego.

¿En qué dispositivos estará disponible Persona 5: The Phantom X?

El nuevo tráiler de Persona 5: The Phantom X revela que también podremos acceder a un minijuego de ritmo.

Persona 5: The Phantom X estará disponible en PC y celulares iOS y Android. Ahora, solo resta esperar a un anuncio oficial de Atlus y Perfect World Games para conocer cuándo podremos probar en nuestra región de manera oficial Persona 5: The Phantom X, el esperado juego para dispositivos móviles del exitoso RPG de Atlus.

Vía: Persona Central