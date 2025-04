Persona 5: The Phantom X, conoce si tu PC corre el juego

A finales de marzo conocimos la colaboración entre Persona 5: The Phantom X y P3 Reload con él anunció de un futuro port del juego para Steam. Ahora, la noticias —si bien no es la localización del juego— es algo que alegrará a los fanáticos de occidente que esperan el lanzamiento de este juego. Ya que, actualmente, la página del juego Persona 5: The Phantom X ya está activa. Sin embargo, está corresponde a la versión del juego para el territorio Chino. No obstante, la información adicional nos ha ayudado a conocer lo que pedirá Persona 5: The Phantom X para correr en PC.

¿Cuáles son los requerimientos mínimos y recomendados para correr Persona 5: The Phantom X en PC?

Especificaciones de Persona 5: The Phantom X Mínimas Recomendadas Sistema operativo Windows 10 (64) Windows 10 (64) Procesador IntelIntel Core i3-7300 Intel Core i5-8500 Memoria Ram 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 750Ti 2G NVIDIA GeForce GTX 1060 6G DirectX Versión 11 Versión 12 Almacenamiento 40 GB de espacio disponible 40 GB de espacio disponible

¿Cómo es el juego para celulares y PC Persona 5: The Phantom X?

Agunos de los trabajos del juego original estarán presentes en Persona 5: The Phantom X.

Persona 5: The Phantom X es un juego completamente basado en el mundo de Persona 5 y ambientado en Tokio, el cual cuenta con una historia original y un nuevo grupo de Ladrones Fantasma de Corazones. El estilo y la jugabilidad básica del juego original se conservan, mientras que los gráficos —por lo visto en los primeros trailers de Persona 5: The Phantom X— han recibido mejoras. Adicionalmente, según el desarrollador, la experiencia del usuario y la presentación se han optimizado para los usuarios de dispositivos móviles.

El juego se centra en el tema del «deseo» y cuenta la historia de estudiantes que han despertado a sus «Personas». Al igual que en Persona 5, los personas principales enfrentarán dificultades juntos y contarán con la ayuda de Igor. Los jugadores asumirán el papel de un estudiante y deberán asistir a clases durante el día. Después de clases, como en el juego original, los jugadores podrán gastar su tiempo libre participando en actividades como béisbol o incluso ver películas con amigos. Adicionalmente, después de clases pueden infiltrarse en Mementos o en palacios con diferentes temas y usar sus Personas para participar en batallas contra los enemigos que se encuentren en su camino.

¿En qué dispositivos estará disponible Persona 5: The Phantom X?

El nuevo tráiler de Persona 5: The Phantom X revela que también podremos acceder a un minijuego de ritmo.

Persona 5: The Phantom X estará disponible en PC y celulares iOS y Android. Ahora, solo resta esperar a un anuncio oficial de Atlus y Perfect World Games para conocer cuándo podremos probar en

Vía: Siliconera