Persona 5: The Phantom X, el próximo evento global será protagonizado por Kotone Shiomi de Persona 3

Para conmemorar el 30.º aniversario de la franquicia Persona, el videojuego Persona 5: The Phantom X (P5X) llevará a cabo un evento especial enfocado en Persona 3 Portable. Esta colaboración incluirá la llegada de Kotone Shiomi, la protagonista femenina de Persona 3.

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Kotone Shiomi es un personaje introducido originalmente en la versión Persona 3 Portable para PlayStation Portable (PSP). A diferencia de la versión original del juego y sus otras revisiones centradas en el protagonista masculino, Persona 3 Portable permitió a los jugadores elegir a Kotone Shiomi como una ruta alternativa, la cual traía consigo ligeros cambios en la interfaz, nuevos enlaces sociales, música de combate exclusiva e interacciones únicas con los personajes masculinos del juego. Kotone destacada —a diferencia de Makoto Yuki— por su personalidad más alegre, enérgica y extrovertida. Cabe resaltar que Kotone Shiomi ha mantenido un lugar relevante y un estatus de culto entre los fanáticos de Persona, lo que convierte su incorporación a Persona 5: The Phantom X en un acontecimiento agradable. Ya que, muchos hubieran querido tenerla como opción jugable en el remake de P3.

¿Cuándo estará disponible en todas las regiones Kotone Shiomi, la protagonista de Persona 3, en Persona 5: The Phantom X?

La actualización que añadirá a Kotone Shiomi a Persona 5: The Phantom X se lanzará para todas las regiones del juego el jueves 24 de septiembre de 2026. Previo al inicio del evento, se revelarán más detalles sobre las caracteristicas de Kotone Shiomi a través del Persona X-Stream. Esta transmisión está programada para el 21 de septiembre de 2026. Asimismo, la versión china de este programa brindará detalles sobre la celebración del segundo aniversario del juego y ofrecerá un vistazo previo al sexto capítulo de la historia principal de Persona 5: The Phantom X.

Fuente: Persona 5: The Phantom X (Official West) en YouTube