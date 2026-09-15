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Persona 5: The Phantom X, el próximo evento global será protagonizado por Kotone Shiomi de Persona 3

Kotone Shiomi, la protagonista femenina de P3 Portable llega a Persona 5: The Phantom X para celebrar el 30 aniversario de la franquicia.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Para conmemorar el 30.º aniversario de la franquicia Persona, el videojuego Persona 5: The Phantom X (P5X) llevará a cabo un evento especial enfocado en Persona 3 Portable. Esta colaboración incluirá la llegada de Kotone Shiomi, la protagonista femenina de Persona 3.

Kotone Shiomi es un personaje introducido originalmente en la versión Persona 3 Portable para PlayStation Portable (PSP). A diferencia de la versión original del juego y sus otras revisiones centradas en el protagonista masculino, Persona 3 Portable permitió a los jugadores elegir a Kotone Shiomi como una ruta alternativa, la cual traía consigo ligeros cambios en la interfaz, nuevos enlaces sociales, música de combate exclusiva e interacciones únicas con los personajes masculinos del juego. Kotone destacada —a diferencia de Makoto Yuki— por su personalidad más alegre, enérgica y extrovertida. Cabe resaltar que Kotone Shiomi ha mantenido un lugar relevante y un estatus de culto entre los fanáticos de Persona, lo que convierte su incorporación a Persona 5: The Phantom X en un acontecimiento agradable. Ya que, muchos hubieran querido tenerla como opción jugable en el remake de P3.

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¿Cuándo estará disponible en todas las regiones Kotone Shiomi, la protagonista de Persona 3, en Persona 5: The Phantom X?

La actualización que añadirá a Kotone Shiomi a Persona 5: The Phantom X se lanzará para todas las regiones del juego el jueves 24 de septiembre de 2026. Previo al inicio del evento, se revelarán más detalles sobre las caracteristicas de Kotone Shiomi a través del Persona X-Stream. Esta transmisión está programada para el 21 de septiembre de 2026. Asimismo, la versión china de este programa brindará detalles sobre la celebración del segundo aniversario del juego y ofrecerá un vistazo previo al sexto capítulo de la historia principal de Persona 5: The Phantom X.

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Fuente: Persona 5: The Phantom X (Official West) en YouTube

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