Persona 5: The Phantom X, Futaba ‘Oracle’ Sakura y todo lo que llega con la actualización 2.4

Con el lanzamiento de la actualización 2.4, Futaba “Oracle” Sakura hace su debut en Persona 5: The Phantom X como un personaje de apoyo de cinco estrellas. Oracle, miembro original de los Ladrones Fantasma de Corazones, cuyo Persona es Necronomicon, es de tipo Navegante y está diseñada para potenciar significativamente al equipo.

¿Cuáles son las habilidades de Futaba y qué llega con la actualización 2.4 a Persona 5: The Phantom X?

El banner de Contrato de Ídolo Fantasma (Phantom Idol Contract) de Futaba es de tiempo limitado y estará disponible hasta el 6 de diciembre de 2025. Entre las habilidades más destacadas se encuentra Pentest Complete, la cual reduce temporalmente la defensa de todos los enemigos y puede otorgar el buff Data Storm a los aliados si logra el progreso de análisis máximo.

Asimismo, su habilidad Vulnerability Found incrementa el daño que recibe un solo enemigo, acelera su propio progreso de análisis con la posibilidad de activar Data Storm si su análisis está completo. Cuando Data Storm está activo, los aliados infligen más daño al golpear debilidades elementales y Oracle puede usar Data Link Established para implantar una debilidad en todos los enemigos basada en el elemento de un miembro del equipo. Los jugadores también pueden adquirir el Special Outfit: Maid Futaba Set para ella utilizando Meta Jewels de pago, con un costo actual de 2.880 joyas, que subirá a 3.200 a partir del 6 de diciembre de 2025.

Además, Futaba ‘Oracle’ Sakura es la protagonista del evento especial Crossroads of Fate: Pyramid Arc, una nueva mazmorra inspirada en un Palacio del Persona 5 original. En este evento concluye su versión especial s el 25 de noviembre de 2025. Al completar el nuevo Palacio y su jefe, los jugadores ganarán Ancient Rebel Coins y Joy Medals para canjear por recompensas en la tienda del evento.

Fuente: Persona 5: The Phantom X (Official West)

