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Persona 5: The Phantom X, Goro Akechi y todo el contenido que llega con la actualización 3.6

Goro Akechi llega a Persona 5: The Phantom X esta semana y con él una nueva expansión para la historia del juego.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

El videojuego para dispositivos móviles y PC, Persona 5: The Phantom X (P5X), se prepara para recibir una de sus actualizaciones más esperadas. El parche 3.6 introducirá a Goro Akechi, conocido bajo el nombre clave «Crow», como personaje jugable para el gacha de Perfect World Games..

¿Cuándo llegará Goro Akechi a la versión de nuestra región de Persona 5: The Phantom X?

Si se preguntan cuándo podrán jugar con Goro Akechi, no se preocupen. Ya que, «Crow» estará disponible para los jugadores occidentales de Persona 5: The Phantom X a partir del próximo 16 de abril de 2026. Según confirmó Atlus a través de sus canales oficiales, Akechi se integrará al gacha como una unidad de cinco estrellas. De acuerdo con la ficha técnica del personaje, su Persona asignada es Robin Hood y su estilo de combate se clasifica como Sweeper. Esta categoría indica que sus habilidades están optimizadas para el daño de área (AoE), permitiéndole impactar a múltiples objetivos de forma simultánea. En términos de afinidad elemental, Crow ejecutará ataques de tipo Almighty (Todopoderoso), una variante de daño que se caracteriza por ignorar la mayoría de las resistencias convencionales de los enemigos en el juego.

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El lanzamiento de este personaje coincide con la expansión de la historia del juego que llega junto a la actualización 3.6, la cual dará continuidad al arco argumental «Crossroads of Fate: Laboratory Arc«. Esta línea histórica es relevante para los usuarios ya que permite la interacción directa entre Wonder, el protagonista de P5X, y los Ladrones Fantasma de corazones originales provenientes de Persona 5 Royal. Esta entrega representa la segunda parte de dicha trama, tras el inicio del arco en la versión 3.4 con la incorporación de Kasumi Yoshizawa.

Con esta adición, Akechi se suma a la lista de personajes clásicos como Joker, Ann Takamaki y Yusuke Kitagawa que ya desempeñan funciones de tipo Sweeper en el título. El contenido estará disponible globalmente para los usuarios tras el mantenimiento programado para el jueves.

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Vía: Siliconera

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