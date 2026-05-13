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Persona 5: The Phantom X pronto tendrá un evento especial con P3 Reload

La versión para nuestra región de Persona 5: The Phantom X se prepara para la llegada de Mokoto Yuki. Esto es todo lo que sabemos.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Las cuentas oficiales de Persona 5: The Phantom X (P5X) en redes sociales han comenzado a publicar los primeros avances de una esperada colaboración con Persona 3 Reload. Este evento, como muchos de esta primera etapa del juego en nuestra región, ya había estado en la aplicación para el mercado asiático la cual inició su servicio en abril de 2025.

¿Qué sabemos del evento que trae a personajes de Persona 3 Reload al universo de Persona 5: The Phantom X

¿Qué sabemos del evento que trae a personajes de Persona 3 Reload al universo de Persona 5: The Phantom X

Al tratarse de contenido que ya estuvo disponible previamente en China, los jugadores ya saben qué esperar de esta actualización. El evento permitirá el acceso a una versión de Tartarus, la icónica mazmorra de Persona 3, adaptada específicamente para el estilo de juego de Persona 5: The Phantom X. El eje central de esta colaboración es la incorporación de Makoto Yuki, el protagonista de Persona 3 Reload, como una unidad jugable. El personaje será un luchador de cinco estrellas que desempeña el rol de «Asesino», diseñado específicamente como una unidad de daño por segundo (DPS) orientada a enfrentamientos contra un solo enemigo.

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¿Qué sabemos del evento que trae a personajes de Persona 3 Reload al universo de Persona 5: The Phantom X

En cuanto a las capacidades de combate, Makoto Yuki utiliza a Orpheus como su Persona principal y cuenta con una especialización en daño de fuego, lo que también le otorga resistencia ante ataques de este mismo elemento. Asimismo, se ha confirmado que el personaje integrará la mecánica de Theurgy, replicando de manera fiel el sistema visto en el título original. Los jugadores podrán obtener a este personaje a través del sistema de banner gacha propio del juego. Aunque el anuncio oficial mediante redes sociales ya ha generado expectativas, se desconoce cuándo llegará la colaboración entre Persona 5: The Phantom X y Persona 3 Reload.

En nuestra reseña de Persona 3 Reload dijimos que Atlus ha juntado lo mejor de Persona 3 FES y Portable y lo ha mezclado con la experiencia ganada en 18 años para hacer la versión definitiva del juego que marco la evolución de lo que hoy conocemos como Persona. Para conocer nuestra opinión completa, les recomendamos leer nuestra reseña en el siguiente enlace.

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Fuente: @P5XOfficialWest

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