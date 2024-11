Persona 6 estaría en etapa de localización y podría preparar una pronta revelación

Sabemos que los rumores sobre Persona 6 no han sido escasos en los últimos meses y algunos de ellos no se han cumplido, como su posible anuncio durante el pasado Tokyo Game Show. Sin embargo, lo más seguro es que 2025 sea el año de Persona 6 como un título multiplataformas. Ocho años después del lanzamiento del juego base de Persona 5, el ‘spin-off’ principal de Shin Megami Tensei pide pistas para aterrizar una nueva entrega después de otros tantos ‘spin-off’ musou, de estrategia y para móviles. Sin contar Persona 3 Reload.

Si bien Atlus no ha compartido información oficial sobre Persona 6, un medianamente conocido usuario de Twitter bajo el nombre de ryanfrombronx (antes Midori), señala que tal vez el juego no se revele el próximo 12 de diciembre durante The Game Awards. Sin embargo, afirma que no le sorprendería verlo en el evento de presentación de Nintendo «Switch 2». Este se espera que ocurra como mínimo en enero, ya que diciembre es una rentable temporada navideña que la Gran N no pensaría arriesgar.

De acuerdo con el usuario, el desarrollo de Persona 6 está en etapa de localización, lo que sugeriría que está bastante avanzado, presuntamente completo. Esto se confirma con otro dato revelado, el cual afirma que el desarrollo de futuras expansiones DLC ha comenzado este mes. Esto también sugeriría que el juego está en la etapa de pulido. Pocos fanáticos esperarían que el juego estuviese tan avanzado, sin embargo, esto no confirma un lanzamiento inminente en los próximos meses.

Esto asumiendo que la información sea completamente verídica, claro está. Atlus continua sin pronunciarse sobre Persona 6, pero tampoco deberíamos descartar un anuncio sorpresa de la esperada secuela numérica. Según reportes previos, el tema principal en Persona 6 es la «dualidad» y –como tal– habría dos protagonistas principales. El color principal del juego sería el verde. El título se desarrollaría en una escuela de arte, así que otro otro tema sería la modernidad versus la tradición. Los vínculos sociales volverían y se expandirían, con mucha más interactividad. Los jugadores pueden esperar que sus elecciones tengan mayor repercusión en el mundo semiabierto.

