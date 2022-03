Hace dos años Atlus relanzó Persona 4 Golden en Steam. Desde ese momento, la desarrolladora japonesa reveló que gracias al éxito de Persona 4 Golden en Steam ellos seguirían lanzando juegos en esta plataforma. Esta promesa fue cumplida, ya que Atlus —hace tan solo 2 meses— anunció el relanzamiento de Persona 4 Arena Ultimax para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC vía Steam. Luego de este anuncio, la comunidad de jugadores comenzó a pedirle a Atlus que incluyera ‘rollback’ en el relanzamiento de Persona 4 Arena Ultimax.

Este juego regresa al mercado como parte de la celebración de los 25 años de vida de este ‘spin-off’ de la franquicia Shin Megami Tensei.

La confirmación de la inclusión del ‘netcode’ conocido como ‘rollback’ a Persona 4 Arena Ultimax fue hecha por Kazuhisa Wada, el productor del juego. Sin embargo, este ‘netcode’ no estará disponible desde el lanzamiento del juego y no tampoco será implementada para la versión de Nintendo Switch. Afortunadamente, los que se pregunten cuándo estará disponible el ‘rollback’ en las versiones de PS4 y Steam de Persona 4 Arena Ultimax no tendrán que esperar mucho.

¿Cuándo estará disponible la actualización que agregará ‘rollback’ a Persona 4 Arena Ultimax?

Según Kazuhisa Wada, la actualización que implementará el ‘netcode’ conocido como ‘rollback’ a Persona 4 Arena Ultimax llegará durante el tercer trimestre del 2022 para las versiones de PlayStation 4 y Steam del juego de peleas de Atlus desarrollado por Arc System Works.

¿Cuándo sale Persona 4 Arena Ultimax para PlayStation 4, Nintendo Switch y Steam?

Los fanáticos de los ‘spin-off’ de la franquicia Shin Megami Tensei que no pudieron jugar el título de pelea basado en la cuarta entrega de la franquicia persona y se pregunten cuándo sale Persona 4 Arena Ultimax para Ps4, Nintendo Switch y Steam no deben esperar mucho. Esto debido a que Persona 4 Arena Ultimax llegará para PlayStation 4, Switch y Steam el jueves 17 de marzo.

Fuente: canal oficial de Atlus West en YouTube