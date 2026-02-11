Estos serían los personajes de Overwatch que llegarían a Fortnite, según una filtración

Cada tanto escuchamos rumores que dicen que vamos a tener skins de Overwatch en Fortnite y nunca escribimos sobre eso porque nunca resulta ser cierto. Pero esta vez estamos bastante seguros de que será una realidad. Informantes muy confiables llevan varios días hablando sobre una inminente colaboración del juego de Blizzard con el de Epic Games y ya incluso sabemos cuáles serían los personajes que harían parte de ese ‘crossover’.

De acuerdo a filtradores e informantes muy acertados como Blortzen y especialmente ShiinaBR, los personajes de Overwatch que tendrán skins en Fortnite serían:

Tracer

D.Va

Mercy

Genji

Tiene sentido que sean ellos ya que son algunos de los personajes de «primera generación» más conocidos del juego. Aún así, nos sorprende no ver a Widowmaker en la lista. También pensábamos que Kiriko iba a estar presente, pues aunque no es del elenco original es sumamente popular y la cantidad de aspectos que tiene nos hace creer que es una de las favoritas de los desarrolladores. De todos modos, si estos atuendos venden bien no nos extrañaría que tengamos una segunda oleada con más personajes.

Esta colaboración llegaría en el marco de la «reinvención» de Overwatch, que realizó varios cambios recientemente, agregó una buena cantidad de nuevos personajes e incluso cambió de nombre —deshaciéndose del ‘2’— en un intento por recuperar a los jugadores que ha perdido en los últimos años. Parece que está dando resultado, pues en los últimos días ha alcanzado un número récord de usuarios concurrentes.

Al momento de hacer esta nota no conocemos la fecha en la que llegaría a Fortnite la colaboración con Overwatch. Los rumores dicen que sería parte de la temporada 2 del capítulo 7 empieza el jueves 19 de marzo de 2026, incluso dicen que una de las ‘skins’ (probablemente Tracer) será parte del pase de batalla de la temporada. Sin embargo, nada de esto está confirmado y no nos sorprendería ver a estos héroes llegar a la tienda en los próximos días.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android y para PC mediante Epic Games Store.