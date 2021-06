Sin hacer mucho escándalo al respecto, Konami publicó un comunicado en el que anunció que está trabajando en un ‘nuevo juego de fútbol’ y que ha puesto una versión de prueba a disposición de todos. Aquellos que están descargando el misterioso título se están llevando una gran sorpresa: se trata de la beta abierta de PES 2022.

Aunque los juegos de la saga FIFA son los más populares títulos de fútbol del mundo, PES tiene muchísimos fanáticos que la siguen año a año. PES 2022 se convirtió en un juego muy esperado después de que la edición de 2021 se convirtió en una ‘entrega menor’. Esta es la primera mirada que podemos dar a este título.

¿Cómo jugar la beta abierta de PES 2022?

Solo tienen que entrar a PS Store desde las consolas PS4 y PS5 o la Microsoft Store desde Xbox One y Series X|S. Allí tendremos que buscar un título llamado New Football Game Online Performance Test y descargarlo.

No es necesario tener PlayStation Plus o Xbox Live Gold para participar de la prueba. Esta tiene soporte cruzado entre generaciones, pero no entre plataformas.

La beta abierta de PES 2022 estará disponible hasta las 7:00 p.m. del 7 de julio de 2021 (hora de Colombia). Konami advierte que el propósito de esta prueba es solo evaluar la calidad del emparejamiento y juego en línea. A causa de eso, algunas mecánicas de juego, animaciones y demás elementos no son representativos del juego final. También pueden ocurrir errores y el juego se puede bloquear.

Según Konami, PES 2022 será anunciado oficialmente el 21 de julio de 2022.

Fuente: Konami