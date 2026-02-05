PES continúa su legado en consolas Switch 2 con eFootball Kick-Off!

Konami anunció eFootball Kick-Off! para Nintendo Switch 2 en el más reciente Nintendo Partner Showcase. El juego se lanzará en el segundo trimestre del 2026. Si eras fan de Pro Evolution Soccer, eFootball Kick-Off! podría ser de tu agrado, ya que no es un ‘spin-off’ sino un juego principal.

Este título deportivo cuenta con varios modos online y offline, incluyendo el World Tour, donde crearás el club de tus sueños y competirás a nivel mundial; la Copa Internacional, que te ofrece la emoción del festival futbolístico definitivo; y un fútbol 6 con multitud de oportunidades de gol.

Vive la pasión y la emoción del fútbol en cualquier momento y lugar: solo o con amigos, online o offline, con eFootball Kick-Off! Juega en el modo World Tour, donde podrás formar tu propio club y participar en competiciones por todo el mundo.

O enfréntate al modo Copa Internacional y siente la emoción de la máxima fiesta del fútbol mientras las selecciones nacionales luchan por la supremacía mundial. Los jugadores más nuevos también pueden sumarse a la acción con un fútbol de 6 jugadores, que crea muchas oportunidades de gol y un sistema de clasificación en el que se evalúa su desempeño y le permite ascender a medida que mejora.