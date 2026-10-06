A comienzos de septiembre reportamos que PlayStation estaba planeando actualizar la tienda digital PS Network para aceptar pesos colombianos en octubre de este año. Estos planes han cambiado.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de PlayStation. Seguir

Mediante un correo electrónico oficial enviado a todos los usuarios con cuenta registrada en Colombia, fuimos informados que la llegada de los pesos colombianos a la tienda PlayStation ha sido aplazada para inicios del año 2027.

Pueden leer el comunicado original a continuación:

El periodo de mantenimiento de la PlayStation Store del 5 de octubre 2026 al 8 de octubre 2026 no se realizará en Colombia y tu experiencia en la PlayStation Store no cambiará durante este tiempo. Aún estamos trabajando en brindar precios en la PlayStation Store en la moneda local de Colombia, lo que permitirá mostrar precios, cobros y recibos en Pesos colombianos en lugar de dólares americanos. Sin embargo, esta actualización ha sido pospuesta y ahora se realizará en una fecha posterior, esperada para inicios del 2027. Cuando estemos listos para proceder, nosotros te contactaremos nuevamente con todos los detalles al menos 30 días antes de cualquier cierre temporal de la tienda o inicio de periodo de mantenimiento. Hasta entonces, puedes seguir utilizando normalmente la PlayStation Store, sin ninguna acción requerida de tu parte. Nos disculpamos por cualquier confusión causada por este cambio y apreciamos tu paciencia mientras trabajamos para mejorar tu experiencia en la PlayStation Store.

PlayStation no explica la razón de este aplazamiento, pero hay comentaristas en internet que creen que la conversión inicial del saldo restante en las cuentas con el dólar a 4000 pesos se podría prestar para malos manejos. No hay nada oficial al respecto y no tenemos forma de confirmar si esto es cierto o no.

También parece que debido a este aplazamiento, el cierre de la tienda digital de juegos para la consola PS3 en nuestro país tampoco ocurrirá en octubre. Estamos también esperando confirmación al respecto.

PlayStation ha sido tremendamente impopular en la segunda mitad de este año, sobre todo por anunció a comienzos de julio que dejará de producir juegos físicos en 2028. Todas las publicaciones que la empresa ha hecho desde entonces han recibido cientos y a veces miles de respuestas criticando la decisión. Esto se suma a otras decisiones impopulares como el cierre de estudios como Bluepoint y el aumento de precios de sus consolas y servicios que mantienen enojada a la comunidad.