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Ya hay fecha de lanzamiento para Petit Planet, el «Animal Crossing» de los creadores de Genshin Impact

Un planeta pequeñito para ti y para mi.

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Hoyoverse —el estudio chino responsable de títulos tan populares como Genshin Impact, Honkai Star Rail y Zenless Zone Zero— finalmente reveló la fecha de lanzamiento de Petit Planet, el adorable juego de ‘simulación de vida’ al estilo de Animal Crossing.

Gracias a un tráiler en el que vemos a los personajes preparar un elaborado picnic pudimos conocer que este juego saldrá el viernes 4 de diciembre (o el jueves 3, de acuerdo a su zona horaria) de 2026 para dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store. La descarga anticipada del juego empieza el 1 de diciembre.

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En Petit Planet vamos a construir nuestro hogar en un pequeño planeta que podemos personalizar a gusto acompañados de adorables personajes animales. Vamos a realizar montones de actividades, encontrar montones de objetos y a explorar el «mar de estrellas». También podemos encontrar otros jugadores con los cuales participar en minijuegos, explorar e intercambiar objetos.

Igual que los anteriores juegos de Hoyoverse, este será un título gratis con microtransacciones de pago. Los jugadores que se registren anticipadamente en Epic Games Store, App Store o Google Play antes de su lanzamiento recibirán algunas recompensas gratis.

No hay noticias de su lanzamiento en otras plataformas aparte de PC y teléfonos móviles, pero creemos que en un futuro podría llegar a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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