Ya hay fecha de lanzamiento para Petit Planet, el «Animal Crossing» de los creadores de Genshin Impact

Hoyoverse —el estudio chino responsable de títulos tan populares como Genshin Impact, Honkai Star Rail y Zenless Zone Zero— finalmente reveló la fecha de lanzamiento de Petit Planet, el adorable juego de ‘simulación de vida’ al estilo de Animal Crossing.

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Gracias a un tráiler en el que vemos a los personajes preparar un elaborado picnic pudimos conocer que este juego saldrá el viernes 4 de diciembre (o el jueves 3, de acuerdo a su zona horaria) de 2026 para dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store. La descarga anticipada del juego empieza el 1 de diciembre.

En Petit Planet vamos a construir nuestro hogar en un pequeño planeta que podemos personalizar a gusto acompañados de adorables personajes animales. Vamos a realizar montones de actividades, encontrar montones de objetos y a explorar el «mar de estrellas». También podemos encontrar otros jugadores con los cuales participar en minijuegos, explorar e intercambiar objetos.

Igual que los anteriores juegos de Hoyoverse, este será un título gratis con microtransacciones de pago. Los jugadores que se registren anticipadamente en Epic Games Store, App Store o Google Play antes de su lanzamiento recibirán algunas recompensas gratis.

No hay noticias de su lanzamiento en otras plataformas aparte de PC y teléfonos móviles, pero creemos que en un futuro podría llegar a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.