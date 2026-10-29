Phantom Blade Zero – Guía de trozos de ámbar y piedras negras

El mundo de Phantom Blade Zero –tercera entrega de la serie– es muy diferente a lo visto en el pasado con Rainblood: Town of Death y Phantom Blade: Executioners. El nuevo juego del estudio chino S-Game pega un salto gigantesco en el aspecto gráfico gracias al Unreal Engine 5, combinando artes marciales de la antigua China y el género ‘Wuxia’, así como fantasía oscura con estética de elementos ‘steampunk’, denominado «kungfupunk». Controlando al protagonista Soul, debemos recorrer el Wulin intentando desentrañar una conspiración y enfrentando casi interminables cantidades de enemigos poderosos.

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Con solo 66 días en el juego y un corazón corrupto cronometrando el último adiós, Soul debe apañárselas para reunir armas y Filos espectrales que puede potenciar con materiales y metales también recolectados –o comerciados– en el mapa de juego. Pero la energía vital o Sha-Chi también es importante para la ejecución de movimientos más fuertes y bloquear rivales. El Sha-Chi se puede mejorar reuniendo trozos de ámbar, mientras que las piedras negras sirven para aumentar permanentemente el poder de ataque y romper la guardia –con cuatro trozos o un cubo entero–.

Valle del arroyo lagrimoso – Trozos de ámbar y piedras negras

El primer mapa de Phantom Blade Zero es el Valle del arroyo lagrimoso, donde encontramos el primer trozo de ámbar en un pequeño desvío a la izquierda de donde nos bloquea el paso la Barrera del hilo rojo.

Solo hay que derrotar unos cuantos enemigos de leve poder en el campamento cerrado del Valle de las marionetas rotas para encontrar el cofre.

Una vez superada la Barrera del hilo rojo, siguiendo el mismo camino no hay pierde para encontrar el siguiente trozo de ámbar, antes de llegar al Patio del puesto de avanzada.

Junto a la entrada del Puesto de avanzada verás una reja al lado izquierdo que puedes abrir con una llave obtenida más adelante. Allí encontrarás el primer cofre con un trozo de piedra negra.

El siguiente trozo de ámbar no está muy lejos del mismo Puesto de avanzada, en una casa antes de la pelea con el Maestro del hacha, Peng Meng.

A los pies de la Torre Sha-Chi del valle y antes de cruzar el puente colgante que lleva a la misma, en el Campamento del arquero despiadado, debemos derrotar a los enemigos para obtener un trozo de piedra negra y además el arco con cuerda rota, que nos pueden reparar en el Puesto de avanzada por el que pasamos.

Desde el Mirador del Pilar Lóng sigue el camino por debajo del Puente de la cascada, donde hay una especie de poblado pequeño con enemigos. Entre las ruinas junto al río darás con un trozo de piedra negra.

Camino al Pilar Lóng del Valle del arroyo lagrimoso hay otro trozo de ámbar de Sha-Chi.

En la base de la Torre Sha-Chi del valle deberás subir por una escalera que lleva al sótano del núcleo –no el ascensor hacia la Mansión roja–. Derrota a los enemigos cobrizos para recibir un trozo de piedra negra.

Bosque rojo – Trozos de ámbar y piedras negras

Una vez derrotado Hunt y recibir el filo espectral Hoz en cadena del cazador, tenemos acceso a nuevas alturas dentro del Valle del arroyo lagrimoso, así como al segundo mapa de Phantom Blade Zero, que es el Bosque rojo.

Solo sigue la ruta principal abandonada para carruajes, antes del mirador del puente de Pangzhen encontrarás una construcción de paso con un adicional trozo de piedra negra.

Si derrotaste en el puente a Hua Qianxiao, el fanático de la espada y borracho profesional, descubrirás que no tarda en romperse –el puente…– y debes alterar la ruta por debajo hacia el Sendero de jaulas. Después de encontrar a Zhang manos rápidas, explora la cueva cercana antes de bajar la jaula, donde hay un cofre en medio de agua mortífera. Toma rápido el trozo de piedra negra y abandona el lugar.

Cerca a la campana de la Trampa de los forajidos abrirás una compuerta, que lleva a una serie de túneles avanzando un largo tramo hacia el sur. Así llegas a una construcción a la que no podías acceder desde el bosque, donde hay un suelo de madera rompible en el futuro con un martillo pesado (filo espectral Calabaza dorada). Mientras tanto, puedes recolectar un trozo de ámbar para la colección.

Phantom Blade Zero está disponible para PS5 y PC (Steam), con ediciones físicas estándar y deluxe para 2027.