Phantom Blade Zero – Reseña (PS5)

Los orígenes de la saga Phantom Blade se remontan al primer juego creado en RPG Maker por el desarrollador Qiwei «Soulframe» Liang, actual director de S-Game. Rainblood: Town of Death introdujo este ‘mundo espectral’ de fantasía oscura ‘Wuxia’ en la antigua China, ilustrado a mano y exponenciado con el más reciente Phantom Blade: Executioners, un ‘free-to-play’ y beat ‘em up con arte refinado y una envidiable velocidad de combates, dejando el RPG por turnos a favor de la acción. El nuevo Phantom Blade Zero, por su parte, combina los elementos RPG con acción desenfrenada y un salto visual gigantesco potenciado por el Unreal Engine 5. Pule tus habilidades y afila tus armas, porque este viaje por el Wulin apenas comienza.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Phantom Blade Zero. Seguir

No es un ‘soulslike’, pero su nombre es Soul

Dejando el 2D en el pasado, Phantom Blade Zero nos vuelve a poner en la piel de Soul como el protagonista de la historia, un temido guerrero de La Orden ahora acusado del asesinato de su líder. Como fugitivo y traicionado por sus antiguos compañeros de armas –incluido su hermano Zuo Shang–, Soul renace con un corazón corrupto y una enorme desventaja, pues solo le quedan 66 días para completar su venganza. Detrás de esto se esconde una conspiración mayor que amenaza a todo el Wulin. Aquel es el legendario inframundo de las artes marciales chinas, donde la sangre llueve y guerreros de inimaginable poder ostentan armas y habilidades del más allá, caídos de la gracia ante la oscuridad de sus almas.

Este un mundo magnificamente ambientado por S-Game para la libre exploración de Soul. Phantom Blade Zero en apariencia puede dar aires de ‘soulslike’, pero así no es el Wulin. Puede que comparta rasgos de fantasía oscura con aquel subgénero, sin embargo, su enfoque principal es el ‘Wuxia’ representado en tantas producciones de antaño. Leyendas con habilidades extraordinarias que no se decantan en absoluto por lo sobrenatural, integrando los elementos fantásticos con el arte de los combates a filo de armas.

Los enemigos de transición permanecen muertos una vez eliminados por Soul, no reviven al llegar a un «campamento», estos representados a su vez como una campana de la grulla para recuperar salud, comprar objetos, mejorar armas y aprender habilidades. Esta decisión de diseño que no resucita a los rivales del camino evita el «grindeo» de recursos y deposita toda responsabilidad en la destreza de los jugadores, además de incentivar la exploración. En los diferentes mapas por el Wulin tenemos acceso a diversas rutas y otros caminos a los que solo podemos avanzar obteniendo el arma / herramienta necesaria, porque algunas de estas sirven para algo más que combatir.

Tampoco es un mundo abierto ni un título lineal, por lo que comparte más con los ya tradicionales ‘metroidvania’, puesto que debemos regresar a zonas previamente recorridas para encontrar misiones secundarias, cofres y objetos dejados atrás. Por fortuna, las campanas también funcionan como puntos de viaje rápido o «teletransportación». Aún cambiando entre mapas –por ejemplo entre el Valle del arroyo lagrimoso y el Bosque rojo–, los muertos no se levantan de sus tumbas ni existe luna de sangre que los resucite para limpiar memoria. Técnicamente, en PS5 el juego nunca se sobrecarga ni ralentiza por la acción sucedida y locaciones despejadas que debe recordar, fino detalle de S-Game.

El corazón de las armas

Soul puede mejorar su salud, poder de ataque y Sha-Chi, energía vital requerida para bloquear y repeler ataques enemigos o usar Filos espectrales, que son algunas de las armas recompensadas, utilizadas por subjefes y jefes principales. Ahora bien, la libertad exploratoria es equitativa con la facilidad para amoldar el estilo de combate a nuestro gusto según las armas mejoradas. Tanto las armas principales –que podemos usar tanto como queramos– como los Filos espectrales –de uso limitado y consumo de Sha-Chi en el combate, libre en la exploración–, podemos y debemos mejorarlos con Polvo remanente, metales y minerales, recursos recolectables y en menor medida comprables.

No es propiamente Soul el corazón de los elementos RPG, sino las armas. Por supuesto hay un árbol de habilidades atado al protagonista y que nos brinda ventajas nada despreciables desbloqueadas progresivamente, como contraataques y velocidad de desplazamiento; pero las armas tienen vida propia y son las que marcan el camino a seguir, las que nos pueden dar la victoria o hundirnos en un ciclo interminable de derrotas. Si decidimos quedarnos con las armas iniciales y no le damos campo a la experimentación, difícilmente avanzaremos en el inclemente Wulin. Mejorarlas no es opcional, sino indispensable. Cada una está ligada a diferentes tipos de combate con beneficios y efectos negativos, de no ser la indicada.

Phantom Blade Zero tampoco nos obliga a casarnos con un arma en específico si decidimos mejorarla. De hecho es lo menos recomendable. Tanto estas como las habilidades aprendidas son reversibles, recuperando así los recursos invertidos sin penalizaciones adicionales o devaluación de los mismos. De esta manera, podemos reinvertirlos en otras armas y subir sus niveles, pues en la variedad del arsenal está el placer. Gracias a esto no hay que sufrir haciendo cuentas por el gasto de recursos, pues ese desgaste mental se lo dejamos a los combates avanzados.

Un aluvión de jefes

Hasta 30 armas principales y 25 Filos espectrales acompañan esta cruzada «kungfupunk» asistida por el ícono de acción ‘Wuxia’, Donnie Yan, tanto en la captura de movimientos como dando vida a un personaje en el juego. Cada arma se obtiene al derrotar un jefe en específico, algunos obligatorios y otros opcionales, unos más escondidos que otros. Eso quiere decir que estamos ante una considerable cantidad de jefes y los enemigos ordinarios representan muy poco, frente al verdadero reto de los mayores oponentes.

La forma en que estos combates contra jefes no se sienten repetitivos reside en el ‘puzzle’ mismo que representan, sus debilidades físicas, elementales y hasta la relación con el ‘lore’, que el juego nos expone por medio de documentos y páginas recolectadas. Con ciertos jefes necesitamos un arma definida para romper su guardia o un escudo casi impenetrable. Otros exigen contrarrestar ataques naturales con su elemento opuesto, como el agua contra el fuego, claramente. ¿Y si hay un pasado compartido con Soul? Mejor que lo descifres para saber qué arma utilizar y hasta quizás obtengas diálogos únicos.

Por supuesto, no hay regla sobre piedra que te obligue a seguir las conveniencias de las ventajas belicosas, pues tu mismo puedes elevar el reto en Phantom Blade Zero si eres terco y decides que una espada de madera sin mejorar puede cumplir la labor. Aunque nuestro consejo es nunca dejar de potenciar las armas y ni ahorrar en el gasto de recursos. Otra recomendación es no evitar los jefes de las rutas opcionales pues muchos de ellos custodian armas valiosas de alto nivel. En algún punto lo secundario pasa a ser primario, una filosofía de diseño de S-Game que gusta de jugar con las conveniencias del hermano género de acción con RPG.

Es posible que algunos de estos jefes opcionales nos sorprendan con su agilidad y ataques devastadores, ante lo cual lo mejor es dejarlos entre la lista de pendientes futuros pero seguros. Al ubicarse fuera del libreto del guion principal, estos reciben el atributo de verdaderas pruebas de grandeza. Ahora bien, tal como los jefes principales, todos y cada uno de ellos tienen sus propias fortalezas y debilidades. Nada es fortuito en el Wulin.

Eso incluye los niveles de dificultad, que no solo se reducen a bajar o aumentar los números de daño de los enemigos y sus barras de energía. Su mayor diferencia reside en la agresividad de los rivales, dándole prioridad al espectáculo y herramientas al jugador para sentirse poderoso, sin sacrificar el reto de los encuentros. La mayor dificultad desbloqueable, ’66 días’, descuenta un día por cada muerte de Soul, aún si es por una accidental caída a elevada altura. Como es de esperarse, llegar a cero significa el fin del juego y hasta la eliminación de la partida. Para un juego que ofrece darle una vuelta al género acción, es una muy inteligente proposición narrativamente jugable.

Reseña hecha con una copia digital de Phantom Blade Zero para PlayStation 5 brindada por S-Game. El juego también está disponible en Steam y Epic Games Store.