Conozcan Phasmophobia, el juego del momento en Twitch

A lo largo de 2020, hemos visto cómo el panorama de Twitch —la plataforma más popular de ‘streaming’ de videojuegos— ha cambiado de forma radical de un momento a otro. Antes de la mitad del año, VALORANT apuntaba a ser el rey del momento con cientos de miles de personas jugando, viendo partidas y esperando ganar códigos para probar la beta. Unos meses después llegó el adictivo Fall Guys: Ultimate Knockout y todos nos volcamos a ver cómo nuestros ‘streamers’ favoritos luchaban infructuosamente por una corona. Ese reinado solo duró unas semanas, pues el divertido Among Us renació de las cenizas para hacernos sospechar de nuestros compañeros. Ahora, un juego «salido de la nada» llamado Phasmophobia se roba con frecuencia el primer lugar de audiencia de la plataforma.

El 18 de septiembre de 2020, el estudio independiente británico Kinetic Games publicó en Steam —a través del programa de acceso anticipado— una versión preeliminar de su ‘opera prima’: Phasmophobia. Este es un juego de terror cooperativo para cuatro jugadores en el que los participantes ocupan los roles de investigadores paranormales. Es similar a lo visto en ‘reality shows’ como el popular Ghost Hunters, de Syfy Channel, o la película Grave Encounters. El objetivo no es «luchar» contra los fantasmas, sino descubrir su naturaleza.

Cualquiera que haya probado el juego o haya decidido ver un ‘streaming’ de este en Twitch probablemente se llevó una primera impresión decepcionante. Phasmophobia no es un juego «bonito». Los modelos de los personajes son anticuados, sus movimientos son torpes y los escenarios lucen genéricos. Por si fuera poco, está plagado de ‘bugs’. ¿Cómo es posible que un juego así se haya convertido en un fenómeno? ¿Acaso lo están jugando en broma?

Es verdad que Phasmophobia no está nada pulido y necesita mucho trabajo para llegar a los niveles de calidad a los que estamos acostumbrados hoy en día. Sin embargo, hay razones sinceras por las que vale la pena jugarlo y/o verlo en su actual estado.

Para comenzar, tenemos los siempre confiables ‘jump scares’. Aunque los fanáticos del horror más «sofisticados» suelen odiarlos, no hay duda de lo efectivos que son para atraer audiencias que quieren ver a los ‘streamers’ gritar o soltar risas nerviosas. Lo divertido es que muchos sustos no vienen de los fantasmas, sino de los nervios de quienes juegan.

En ese sentido, Phasmophobia recuerda a la forma en que se crearon fenómenos virales como Amnesia: The Dark Descent y Five Nights at Freddy’s. Pero no es solo eso. Este título también atrae bastante gracias a su concepto y sistemas de juego.

En este título, aceptamos diferentes «trabajos» investigando eventos sobrenaturales en escenarios como casas embrujadas, escuelas y asilos abandonados. Cada jugador tiene un inventario limitado y debe decidir qué objetos importantes en el oficio del cazafantasmas debe llevar consigo: linternas, cámaras de video, detectores de movimiento, sensores de temperatura, sal, crucifijos y demás parafernalia. También podemos quedarnos en la camioneta y estar pendientes del video capturado por los compañeros.

Con este equipo a disposición, nuestra tarea en Phasmophobia consiste en descubrir con qué clase de amenaza estamos tratando. ¿Es un poltergeist? ¿Una «sombra»? ¿Un espectro? ¿Un banshee? Debemos usar las pistas que encontramos en nuestra investigación para determinarlo de acuerdo a nuestra guía de fantasmas. Algunos seres dejan huellas, otros no. Unos solo atacan a jugadores solitarios, otros solo aparecen si usamos una tabla ouija. Una vez terminamos este trabajo, debemos huir del lugar. La entidad no va a estar tranquila mientras invadimos sus dominios. Va a acecharnos y asustarnos hasta matarnos si es posible. De hecho, puede reconocer nuestra voz si utilizamos el chat del juego y usarla en nuestra contra.

¿Les dijimos que el juego es compatible con varios sistemas de realidad virtual? Esa es la mejor forma de «sumergirnos» más en el juego y hacer los sustos aún más reales.

No podemos mentir. Las historias «reales» de fantasmas son muy atractivas y muchos nos sentimos atraídos hacia casos de «ruido blanco» capturado en una cinta de audio. Queremos creer que esa mancha blanca que vemos en un video grabado en un cementerio es un ser del más allá y, aunque nos aterre la idea, fantaseamos con la idea de «cazar» un fantasma nosotros mismos. Phasmophobia es lo más cercano que tenemos de hacerlo realidad.

No hay otro juego como este y ese es su principal atractivo. Es una experiencia única. Afortunadamente, sus desarrolladores están trabajando fuertemente en mejorarlo. Además de aumentar su calidad técnica, piensan agregar más escenarios, tipos de fantasmas y están escuchando atentamente las sugerencias de una numerosa comunidad de jugadores.

Kinetic Games planea tener lista la versión 1.0 de Phasmophobia en 2021. Ya podemos comprar la versión de acceso anticipado mediante Steam, la cual cuesta solo 24.000 pesos en Colombia. Aunque el precio no cambiará para el lanzamiento oficial, vale la pena adquirir el juego de una vez y descubrir si tenemos la madera para ser cazadores de fantasmas. Es el juego perfecto para este Halloween en el que, por culpa de la pandemia, seguiremos encerrados.