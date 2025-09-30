Videojuegos

Phil Spencer habló sobre el regreso de Blue Dragon y Lost Odyssey a Xbox

Phil Spencer sabe que Blue Dragon y Lost Odyssey son dos de los juegos clásicos de Xbox que los fanáticos quieren ver de regreso.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
La semana pasada se llevó a cabo Tokyo Game Show 2025 —y si bien los anuncios no se pueden comparar con los de mitad o final de año— la feria sirve para conocer las intenciones de compañías como Microsoft en el mercado japonés. Si bien, la gran noticia de Xbox en TGS 2025 fue el anuncio oficial de Forza Horizon 6, en una entrevista posterior, el director de Xbox, Phil Spencer, confirmó que esta ambientación ha sido la más solicitada por los seguidores de la franquicia desde la primera entrega.

¿Además de la zona del nuevo Forza Horizon, cuáles son los juegos o franquicias japonesas más pedidas por los fanáticos de Xbox de su catálogo de clásicos?

Spencer también abordó la frecuente petición de revivir antiguas franquicias de Xbox. Específicamente, mencionó los JRPG Blue Dragon y Lost Odyssey, junto con los títulos de acción Crimson Skies y MechAssault. Los juegos de rol japoneses, Lost Odyssey y Blue Dragon fueron desarrollados por Mistwalker. Este estudio reciente lanzó del título Fantasian —el cual, anteriormente, fue exclusivo de Apple Arcade— en Xbox. Esto indica una posible reactivación de la relación con Mistwalker. No obstante, lo cierto es que los dos JRPG son los candidatos más seguros a regresar de alguna forma. Ya que, los últimos años, se ha visto a Xbox con un fuerte interés en el género. Esto queda evidenciando en las campañas de mercadeo de Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reloaded y el reciente lanzamiento de Clair Obscur: Expedition 33 desde su debut en Gamepass.

Desafortunadamente, aquí solo estamos especulando. Ya que, la realidad es que en el 2025 Microsoft ha ejecutado despidos y cancelaciones a través de varios de los estudios que posee Xbox y sus consolas han recibido un aumento significativo de precio. Así que bajo este panorama, es mejor no tener en alto las expectativas.

Hell’s Paradise (Jigokuraku): primer video promocional confirma estreno en enero de 2026

Así lucen las skins de las Guerreras K-Pop en Fortnite, cuándo llegan a la tienda
2XKO: Riot Games presenta el primer tráiler de Teemo, el décimo campeón del juego
Cómo completar el deseo ‘Gran sabor de Telalejana’ y saciar al Gran Gourmet Glotón en Silksong
Vuelve y se aplaza el día del juicio final para Terminator 2D: No Fate, Skynet son las tarifas de aranceles
EA ha sido comprada por 55 mil millones de dólares y ahora es privada
