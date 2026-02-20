Phil Spencer y Sarah Bond abandonan el barco de Xbox, dejando la compañía a la deriva

Phil Spencer se jubila como director ejecutivo de Microsoft Gaming tras cerca de 40 años en la empresa propietaria de Xbox. Asha Sharma, anteriormente presidenta de desarrollo de producto de la división CoreAI de Microsoft, sustituirá a Spencer como nueva directora y vicepresidenta ejecutiva de Microsoft Gaming. Antes de unirse a Microsoft en 2024, Sharma fue directora de operaciones de Instacart y vicepresidenta de producto de Meta. Como parte de la reestructuración que incluye el retiro de Spencer y el ascenso de Sharma, Microsoft Gaming también verá salir de la compañía a la presidenta de Xbox, Sarah Bond, dejando a Matt Booty ascender a director de contenido.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Xbox. Seguir

Sarah Bond

«Hoy marca un nuevo y emocionante capítulo para Microsoft Gaming con la incorporación de Asha Sharma como CEO, y quiero ser el primero en darle la bienvenida a este increíble equipo. Trabajar con ella durante los últimos meses me ha dado una confianza enorme. Aporta una curiosidad genuina, claridad y un profundo compromiso con la comprensión de los jugadores, los creadores y las decisiones que definen nuestro futuro. Sabemos que este es un momento importante para nuestros fans, socios y equipo, y estamos comprometidos a hacerlo bien. Seguiré asesorando durante el verano para facilitar una transición fluida», señaló Spencer en su memo de despedida.

Asha Sharma y Matt Booty.

En su primer mensaje al equipo de Xbox tras el anuncio de su ascenso, Sharma escribió que siente «dos cosas a la vez: humildad y urgencia» al asumir el cargo de directora ejecutiva.

«Humildad porque este equipo ha construido algo extraordinario durante décadas. Urgencia porque los videojuegos se encuentran en una época de rápido cambio y necesitamos avanzar con claridad y convicción. Me incorporo a un trabajo formado por generaciones de artistas, ingenieros, diseñadores, escritores, músicos, operadores y más, que crean mundos que han traído alegría y un profundo significado personal a cientos de millones de jugadores.

Asha Sharma

El nivel de trabajo aquí es excepcional, y se ve amplificado por Xbox, que se fundó con la convicción de que el poder de los videojuegos conecta a las personas e impulsa la industria. Gracias a Phil por su liderazgo y a todos los estudios, plataformas y equipos de operaciones que construyeron esta base. Somos guardianes de algunas de las historias y personajes más queridos del entretenimiento y unimos a jugadores y creadores en torno a la diversión y la comunidad de los videojuegos de formas completamente nuevas».

La compañía se encuentra en un momento delicado donde las ventas de sus consolas Xbox han descendido según el último reporte fiscal y Microsoft apuesta por el impulso de la IA en sus plataformas.

«A medida que la monetización y la IA evolucionan e influyen en este futuro, no buscaremos la eficiencia a corto plazo ni inundaremos nuestro ecosistema con basura de IA sin alma. Los juegos son y siempre serán arte, creados por humanos y con la tecnología más innovadora que ofrecemos», afirma Sharma, ante lo cual solo podemos dudarlo.