Por fin podremos jugar Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy en español latinoamericano

Durante la presentación especial de Capcom en el marco de Tokyo Game Show 2025 —que pueden ver con subtítulos en español aquí— nos dieron una noticia que esperábamos desde hace año. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, la compilación de los tres primeros juegos de esta saga, recibirá una actualización gratis que incluirá varias mejoras, incluyendo textos y voces en español de Latinoamérica.

Las mejoras que tendrá ya se habían visto en su mayoría en Ace Attorney: Apollo Justice Trilogy, pero no todas. Las novedades son :

Galería de música y arte

Nuevas pistas de música sacadas de los álbumes de arreglos

Nuevas ilustraciones oficiales en la galería

Estudio que nos permite ver las diferentes animaciones de los personajes en varios escenarios

Selección de escenas y capítulos

Configuración de voces y texto por separado

Modo historia: el juego avanza automáticamente y resuelve todos los puzles automáticamente

Nueva función: página de testimonios

Nuevos idiomas: español latinoamericano y portugués brasileño.

Pueden ver todas estas mejoras en el siguiente tráiler.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y para PC mediante Steam. La actualización gratis con todas las novedades, incluyendo el idioma español latinoamericano, llegará el miércoles 19 de noviembre de 2025.