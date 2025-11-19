Picross S Capcom Classics Edition y Picross S SNK Classics & NeoGeo Edition anunciados para Switch

Jupiter Corporation continúa desarrollando los juegos en los que más experiencia tiene, Picross. Sus licencias han pasado por Mario, Pokémon, Doraemon, Namco y ahora se unen Capcom y SNK. Picross S Capcom Classics Edition y Picross S SNK Classics & NeoGeo Edition para Nintendo Switch estarán disponibles el 27 de noviembre del 2025.

Como su nombre indica, se trata de ‘crossovers’ con los clásicos de Capcom y SNK. Los jugadores resolverán puzles de nonogramas, que desbloquean ilustraciones de personajes retro nostálgicos y escenas famosas. Cabe destacar que Nintendo Switch 2 también admite el control con ‘mouse’. La función de ratón no está disponible en la versión de prueba.

Picross es un juego de rompecabezas visuales en el que completas imágenes usando números como pistas. Con reglas sencillas y fáciles de entender, cualquiera puede disfrutarlo. También puedes resolver puzles de Picross con familiares y amigos, disfrutando así de la nostalgia de los juegos retro de Capcom y arcade/NeoGeo de SNK, mientras descubres nuevos secretos.

Hay 150 retos para los modos ‘Picross’ y ‘Mega Picross’, cinco para ‘Clip Picross’ y 40 para cada uno de los puzles de piezas, 30 para ‘Color Picross’ y cinco para ‘Extra’. Sumando un total de 230 retos. El modo ‘Contrarreloj’, en el que debes completar los Picross dentro del límite de tiempo, incluye 30 retos cuidadosamente seleccionadas.

En la ‘Galería de arte’ puedes ver con más detalle los elementos visuales clave utilizados en los fondos. Al activar la opción ‘Guía de coordenadas del tablero’, puedes especificar fácilmente filas y casillas.