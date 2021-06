A lo largo de la historia de Pokémon GO hemos podido atrapar muchas versiones de diferentes Pokémon, especialmente del popular #25. Hemos visto a Pikachu con todas clase de sombreros, trajes y en esta ocasión llega al juego con una divertida camisa ‘kariyushi’. Sin embargo, agregarlo a nuestra colección no será fácil.

Pikachu con camisa ‘kariyushi’ aparecerá en Pokémon GO a partir del 22 de julio de 2021, pero solamente en Okinawa, Japón. Así es. La única forma de agregarlo a nuestra colección es viajar a esa isla y atraparlo allá.

Esto es parte de la campaña ‘Aventuras Aéreas Pokémon’, que pretende promover el turismo en diferentes regiones. Sin embargo, muchos fanáticos ya se han tomado las redes sociales para criticar esta iniciativa, argumentando que está limitando las colecciones solo a aquellos que vivan allí o tengan los medios para viajar.

La camisa ‘kariyushi’ que viste esta versión de Pikachu en Pokémon GO es un producto tradicional de Okinawa. Este personaje solo estará disponible durante «más o menos un año». ¿Será que aparecerá en el resto del mundo después de eso o desaparecerá para siempre?

Este no es el único Pokémon especial que llega a Pokémon GO el 22 de junio, pues a partir de esa fecha también podremos capturar a Corsola variocolor (‘shiny’) en regiones determinadas. Aunque el comunicado no especifica las regiones, estamos bastante seguros que se refiere a zonas costeras, pues estas son en las que suele aparecer Corsola.

Si no pueden atrapar a Corsola variocolor ni a este Pikachu en Pokémon GO, al menos pueden seguir atrapando Bidoof.

Fuente: sitio web oficial del juego