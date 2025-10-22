Pikmin 4 recibirá una actualización gratis con modo foto, nuevos modos de dificultad y Pikmin decorados

Cuando Nintendo lanzó el reciente cortometraje «junto a ti» dijeron que no se trataba de promocionar un nuevo juego de Pikmin, pero definitivamente querían que tuviéramos estas pequeñas criaturas en mente porque íbamos a recibir noticias sobre ellas. De repente anunciaron una actualización gratis para el juego de Nintendo Switch lanzando en 2023 Pikmin 4 —cuya reseña pueden leer aquí— que agrega nuevas características como el modo foto, nuevos modos de dificultad y Pikmin decorados coleccionables.

Pueden ver el tráiler que detalla el nuevo contenido a continuación.

Las características que agregarán al juego son las siguientes:

Modo foto : en cualquier momento podremos activar la Cámara de campo desde el inventario para pausar la acción y tomar capturas que podemos decorar con stickers y marcos.

: en cualquier momento podremos activar la Cámara de campo desde el inventario para pausar la acción y tomar capturas que podemos decorar con stickers y marcos. Pikmin decorados : podremos encontrar Pikmin con trajes especiales escondidos en los niveles. Nos darán pistas sobre su ubicación para que podamos agregarlos al equipo y completar la ‘decopedia’. También se podrán transferir al juego móvil Pikmin Bloom.

: podremos encontrar Pikmin con trajes especiales escondidos en los niveles. Nos darán pistas sobre su ubicación para que podamos agregarlos al equipo y completar la ‘decopedia’. También se podrán transferir al juego móvil Pikmin Bloom. Nivel de actividad de las criaturas: podremos seleccional la nueva dificultad ‘Relajada’, en la que las criaturas no nos atacarán si no las atacamos primero y tendrán menos salud, y ‘Feroz’, en la que serán mucho más difíciles.

Esta no es la única noticia relacionada con Pikmin que recibimos hoy. Nintendo también anunció que los Pikmin de hielo finalmente estarán disponibles en el juego móvil Pikmin Bloom.

La actualización gratis de Pikmin 4 con el modo foto, los Pikmin decorados y modos de dificultad estará disponible en noviembre de 2025. No revelaron el día exacto en que saldrá.