¿Pikmin o Rosalina bebé para la película Super Mario Galaxy? La «pixarización» de Nintendo

Nintendo publicó un nuevo cortometraje animado en su app Nintendo Today y su canal de YouTube, sin contexto alguno hasta el momento. El video se llama ‘Close to You’ y es un cortometraje muy al estilo de Pixar, que muestra a una bebé siguiendo sus juguetes por la habitación, aparentemente desplazados por criaturas invisibles, todo ello acompañado de una divertida banda sonora de piano.
El cortometraje fue publicado únicamente con el nombre y sin descripción, por lo que inicialmente no está claro a qué proyecto podría estar relacionado, si a un juego de Nintendo o a una próxima película, como por ejemplo Super Mario Galaxy.
Aunque la compañía no indica qué estudio de producción creó el cortometraje, es muy posible que se trate de Nintendo Pictures, su estudio de animación con sede en Tokio lanzado en 2022, anteriormente conocido como Dynamo Pictures.
Además, la música hace referencia al tema principal de Pikmin del principio, mientras que el enfoque en los objetos que se transportan alude a las pequeñas criaturas vegetales. Si miras debajo de la cama, en el minuto 1’41 se puede ver una criaturita roja correteando al fondo.
¿Podría esto indicar una versión de Pikmin 4 para Switch 2 e incluso el futuro Pikmin 5? Aunque el primero incluye niveles ambientados en una habitación infantil, siguen siendo solo suposiciones.