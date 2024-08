Pilo and the Holobook es una carismática aventura indie de calcomanías

El estudio independiente RedDeerGames realizó el anuncio de Pilo and the Holobook, desarrollado por Mudita Games. Pilo and the Holobook es un juego indie de aventura lleno de encanto, que enfatiza la exploración y la observación. Puedes encontrar algunos detalles adicionales en la siguiente descripción por parte de su distribuidor.

«Pilo y su mentor, el Profesor, viajan por el espacio en busca de nuevos planetas. Usan su Hololibro para crear y recolectar calcomanías que les permiten realizar un seguimiento de sus descubrimientos. Durante su aventura, descubren un material tóxico oscuro, el alquitrán…»

Únete a Pilo y al Profesor en una emocionante nueva historia espacial. En ​​este carismático juego de aventura, usarás tu Hololibro para transformar todo lo que encuentres en calcomanías mágicas, que luego puedes usar para crear una enciclopedia de tu viaje. Podemos percibir ciertos matices de Paper Mario: Sticker Star o A Tiny Sticker Tale, por supuesto debido al uso de calcomanías digitales.

Con gráficos llenos de colores y una jugabilidad atractiva, este breve y agradable juego es perfecto para cualquiera que busque una experiencia alegre y entretenida. Embárcate en un viaje intergaláctico con Pilo y el Profesor muy pronto.

La aventura indie de Pilo and the Holobook se lanzará a través de plataformas PlayStation, Xbox Series X/S, Switch y PC (Steam).

Fuente: RedDeerGames